Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Кураньи: «Мог остаться в «Динамо», но хочу играть при аншлагах»

    Кураньи: «Мог остаться в «Динамо», но хочу играть при аншлагах»

    Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи поведал о том, что он вполне мог продлить свой контракт с бело-голубыми.

    «У меня была возможность пролонгировать соглашение еще на два года. Все знают, что у меня там были прекрасные финансовые условия. Но я хочу играть в Германии. Между Россией и родиной есть большая разница. В Бундеслиге полные трибуны, бешеная атмосфера, на каждом матче всегда есть минимум 20000 человек. В России не так», – посетовал немец.

    Футболист, вероятно, продолжит карьеру либо в «Аугсбурге», либо в «Ганновере».

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.07.2015 06:24
    Рекомендуем
    Комментарии (74)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    maximN1
    1436517332
    Справедливо и правдиво
    Ответить
    Борисыч1
    1436519420
    Всё, бардак кончился, осталось тараканчика без отступных уволить: - \" Дмитрий Анатольевич Иванов стал заместителем Сысоева Автор Fcdin 09.07.2015 г. Руководящий состав клуба продолжает претерпевать изменения. Заместителем исполнительного директора назначен Дмитрий Анатольевич Иванов, ранее занимавший схожую должность в структуре \"Динамо\", проработав в клубе на протяжении порядка 20 лет. Два года назад он ушел из клуба после появления там новой команды управленцев во главе с Борисом Ротенбергом и стал трудиться в руководстве РФС, будучи приглашен туда Николаем Толстых, которого успел застать еще в роли президента \"Динамо\". Дмитрий Анатольевич - специалист по юридическим вопросам. В свое время плотно занимался изучением вопроса с финансовым фэйр-плей, когда разрабатывалась программа соответствия ему. Иванов будет помогать исполнительному директору Сергею Сысоеву по всем текущим и организационным вопросам. Особо отметим, что он не имеет отношения к бывшему генеральному директору клуба Дмитрию Александровичу Иванову, с которым они, впрочем, плодотворно работали в одной команде в 2006-09 годах.\"
    Ответить
    Независимое Мнение
    1436519715
    К сожалению,это так.
    Ответить
    IKER-RAUL
    1436520924
    хаха! лукавишь Кевин в бундеслиге давно полные трибуны Почему сразу не перешел?!?
    Ответить
    trouble
    1436521164
    ХАХАХАХ Кевин считает, что это важно? Главное это деньги распилить, а аншлаги это не нужная тема-еще подерутся или заряды обидные руководству кричать. А нашим футболерам главное деньги получить и подарки дорогие, а как и где играть все равно-они же \"профессионалы\"
    Ответить
    RIR68
    1436530346
    игра твоя была такая же, как и посещения зрителей.
    Ответить
    лошадка35
    1436532798
    некрасиво. просто плевок в сторону своего бывшего клуба.
    Ответить
    ФК Зенит всея Руси
    1436538042
    Кураньи повёл себя как коззёл.
    Ответить
    ФК Зенит всея Руси
    1436538206
    Если для чудака так важна посещаемость его нового клуба - то кто мешал Кураньи открыть поисковик и узнать посещаемость Динамо ДО ПОДПИСАНИЯ контракта? Ах, зарплата привлекла?! Ну, вот и коззёл. Пeтyx гамбургский.
    Ответить
    ologreds
    1694997640
    numo435256
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+