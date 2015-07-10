Кураньи: «Мог остаться в «Динамо», но хочу играть при аншлагах»

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи поведал о том, что он вполне мог продлить свой контракт с бело-голубыми.



«У меня была возможность пролонгировать соглашение еще на два года. Все знают, что у меня там были прекрасные финансовые условия. Но я хочу играть в Германии. Между Россией и родиной есть большая разница. В Бундеслиге полные трибуны, бешеная атмосфера, на каждом матче всегда есть минимум 20000 человек. В России не так», – посетовал немец.



Футболист, вероятно, продолжит карьеру либо в «Аугсбурге», либо в «Ганновере».



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