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    • Ивелин Попов: «Мне говорили, что атмосфера в «Спартаке» не очень... Это полная ерунда»

    Ивелин Попов: «Мне говорили, что атмосфера в «Спартаке» не очень... Это полная ерунда»

    Новобранец московского «Спартака» Ивелин Попов выразил уверенность, что команда уже близка к обретению взаимопонимания на поле:

    «Да, у меня похожее чувство: будто всю жизнь играю в этой команде! – приводит официальный сайт «Спартака» слова Попова. – Очень приятно, что и все футболисты, и тренерский штаб приняли меня так открыто и гостеприимно! До перехода в «Спартак» кто-то говорил мне, что атмосфера в команде не очень…

    Но, оказавшись здесь, я понял, что это полная ерунда. Все прекрасно ладят друг с другом. Вы сами знаете, как вечером футболисты собираются вместе и общаются на самые разные темы: у нас очень теплый климат внутри команды».

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: ФК «Спартак»

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    10.07.2015 00:07
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    Комментарии (76)
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    Сула
    1436510853
    это Спартак паря, а не какие-то другие клубишки.
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    LOpp
    1436513323
    надеюсь это правда.
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    lange
    1436514129
    \"Мы в засаде годами ждали\" © \"Спартак\" - 13 лет без побед
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    zeni
    1436518090
    атмосфера в \"Спартаке\" Да какая в Свинарне может быть? Силоса не завезли!! Да ЖАЛЬ был хорошим футболистом!! Стал поросенком! БЕДА!
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    pif57
    1436519987
    Обстановка оказывается ещё хуже!
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    makkie
    1436521573
    По ходу чемпионата и посмотрим, сборы всегда на позитиве вроде проходили.. Удачи! От Ивелина ждем результативной игры, пока неплохо смотрится, вписался быстро в командную игру.
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    sochi-2013
    1436522708
    Великий СВИН-о-вед, свиней силосом не кормят. Разве что коров и бомжей.
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    RIR68
    1436530224
    вначале сезона в спартаке всегда весело. в конце - все смеются над ними!
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    andrefino13
    1436540185
    Шешуков в Локомотиве,похоже пел.
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    ologreds
    1694997640
    numo435247
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