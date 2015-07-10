Ивелин Попов: «Мне говорили, что атмосфера в «Спартаке» не очень... Это полная ерунда»

Новобранец московского «Спартака» Ивелин Попов выразил уверенность, что команда уже близка к обретению взаимопонимания на поле:



«Да, у меня похожее чувство: будто всю жизнь играю в этой команде! – приводит официальный сайт «Спартака» слова Попова. – Очень приятно, что и все футболисты, и тренерский штаб приняли меня так открыто и гостеприимно! До перехода в «Спартак» кто-то говорил мне, что атмосфера в команде не очень…



Но, оказавшись здесь, я понял, что это полная ерунда. Все прекрасно ладят друг с другом. Вы сами знаете, как вечером футболисты собираются вместе и общаются на самые разные темы: у нас очень теплый климат внутри команды».





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: ! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.