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    Блаттер: «Я могу защитить себя»

    Президент ФИФА Зепп Блаттер заявил, что может справиться с оказываемым на него давлением в связи с коррупционным скандалом и способен себя защитить.

    Блаттер, возглавляющий организацию с 1998 года, 29 мая был переизбран на пятый срок на фоне коррупционного скандала, в результате которого многие высокопоставленные чиновники ФИФА были арестованы.

    Уже 2 июня 79-летний швейцарец объявил об уходе со своего поста и попросил исполнительный комитет ФИФА собрать внеочередной конгресс, чтобы выбрать преемника на посту главы организации. В конце июня Блаттер отказался ехать на финал женского чемпионата мира по футболу в Канаде, сославшись на личные обстоятельства.
    «Нападки на ФИФА в последние недели были направлены преимущественно в мой адрес. У меня с этим проблем нет, я могу защитить себя. Однако я взываю к справедливости: я не несу никакой ответственности за членов исполкома ФИФА, которых выбираю не я. Президент ФИФА должен работать с теми людьми, которые приходят из конфедераций. Я не несу ответственности за их поведение», – сказал Блаттер в одном из интервью.
    Он также заявил, что, несмотря на то, что общественное внимание в Европе сфокусировано на выборах президента ФИФА, дата которых будет объявлена 20 июля, «реформы, которые ФИФА пока не смогла провести, важнее».
    «Мы должны произвести перестановки в структурах ФИФА, чтобы они стали безупречными», – добавил экс-президент международной организации.

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    Источник: Р-Спорт

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    10.07.2015 00:01
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    Комментарии (32)
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    sir_Alex
    1436497709
    Он мастер кунг-фу?
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    Evgenii31
    1436499240
    почему о нем так много пишут
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    jet_set
    1436502211
    Оказывается Блаттер пехал Ирину Шейк. Какая дура! То-то ее Роналду кинул. А старый похотливый импотент Блаттер еще тот проказник)
    Ответить
    Triem
    1436504281
    Зепп давно проработал обходные пути, не сомневаемся!
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    Z v e r o b o y
    1436504738
    хорошо
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    rubinovyi2
    1436505286
    Ты бы уж определился,дедушка.
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    pin_y
    1436509726
    Посмотрим!!!
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    112910415
    1436514685
    имея компромат на очень многих, можно успешно маневрировать!
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    Espana-Deutschland
    1436525268
    Они хотят сделать структуры ФИФА БЕЗУПРЕЧНЫМИ? О_о
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    ologreds
    1694997640
    numo435246
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