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    «Фиорентина» отклонила предложение «Зенита» по Савичу

    «Фиорентина» отказала «Зениту» в приобретении защитника Стефана Савича. Итальянский клуб не устроило финансовое предложение петербургского клуба.

    При этом «фиалки» готовы вести переговоры о трансфере 24-летнего черногорца. Сообщается, что «Зенит» должен значительно повысить сумму сделки, чтобы купить игрока.

    Transfermarkt оценивает Савича в 15 миллионов евро.

    Савич перешел в «Фиорентину» в 2012 году из «Манчестер Сити». В январе с игроком был продлен контракт до 2019 года. В общей сложности защитник провел в составе итальянской команды 108 матчей, забил четыре мяча и отдал три голевых передачи.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    09.07.2015 23:12
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    Комментарии (30)
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    KAFA2525
    1436492764
    Очередная попытка прогнать негатив про ЗЕНИТ… Уля, узбогойся…
    Ответить
    sir_Alex
    1436498496
    Как они посмели!
    Ответить
    Z v e r o b o y
    1436504835
    хорошо
    Ответить
    Bearded man
    1436505384
    20 за него отдать, при этом сплавить Николя и все в шоколаде.
    Ответить
    gracie
    1436508628
    Пока Зенит не расстанется АВБ мы не сделаем качественный рывок ни в ЛЧ, ни ЛЕ! Португалец ищущий поддержку у Данни и легов, не сможет сплотить коллектив вокруг российского ядра, без которого движения в развитие игры не будет!Он не понимает пути развития футбола в России!
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    LOpp
    1436513191
    мало предложили, неужели и яйца Зенита в тесках финансового fair-play оказались?
    Ответить
    112910415
    1436513606
    обидно, однако
    Ответить
    Legik71
    1436515349
    жаль, классный защитник
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    Коняра85
    1436540917
    кто ж зиниту за реальную стоимость игрока продаст? они уже приучили европу к разбрасыванию бабок. глотайте урожай, голубенькие.
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    ologreds
    1694997640
    numo435243
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