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    Гивен прошел медобследование в «Сток Сити»

    Голкипер «Астон Виллы» Шей Гивен близок к переходу в «Сток Сити».

    По сообщению источника, 39-летний футболист прошел медобследование перед возможным подписанием контракта с «Сток Сити», который в прошлом сезоне АПЛ занял 9 место.

    Гивен выступает за «Астон Виллу» с 2011 года. В минувшем сезоне бирмингемцы чуть не вылетели в Чемпионшип.

    Гивен провел всего три матча, в которых пропустил восемь голов. До этого вратарь сборной Ирландии играл за «Ньюкасл» и «Манчестер Сити».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    09.07.2015 22:15
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    Комментарии (9)
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    dimagas1
    1436469817
    Значит Беговичь уходит.
    Ответить
    Mоnоlo
    1436470956
    Мне все позвонили. И все поздравляли И каждый приятную чушь говорил, Здоровья, надежды и счастья желали. Как было приятно. Ты не позвонил. Мне все написали. Сказали – держаться, И каждый совет сердобольный мне дал: Быть сильной. Не плакать – хотя бы стараться – Крепиться. Не думать. Ты не написал. Ко мне все пришли. На две красных гвоздики Мне каждый в кармане хоть что-то нашел. Мне было спокойно в гробу. Только лики, Не лица я видела. Ты не пришел. Нас вместе собрали. Нам строго сказали: Чтобы каждый себе быстро пару нашёл, Что б за руки крепко друг друга держали, Когда в ад придем мы. Ты не подошел. Потом нас спросили: «Кого вы любили? Спасти его можете, лишь указав На тех, кто вас предал, кого вы простили!» А я отвернулась, тебя не признав.
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    лолос
    1436473650
    3 матча - 8 голов, круто че! А в \"Ньюкасле\" раньше он был сильным вратарем.
    Ответить
    sir_Alex
    1436498649
    Нестареющий ветеран
    Ответить
    Z v e r o b o y
    1436504914
    хорошо
    Ответить
    Die Roten
    1436528968
    39 уже.и не сдается.хочет играть.
    Ответить
    ologreds
    1694997642
    numo435240
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