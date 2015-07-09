Гивен прошел медобследование в «Сток Сити»

Голкипер «Астон Виллы» Шей Гивен близок к переходу в «Сток Сити».



По сообщению источника, 39-летний футболист прошел медобследование перед возможным подписанием контракта с «Сток Сити», который в прошлом сезоне АПЛ занял 9 место.



Гивен выступает за «Астон Виллу» с 2011 года. В минувшем сезоне бирмингемцы чуть не вылетели в Чемпионшип.



Гивен провел всего три матча, в которых пропустил восемь голов. До этого вратарь сборной Ирландии играл за «Ньюкасл» и «Манчестер Сити».



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