Данило получил 23 номер в «Реале»

Сегодня на стадионе «Сантьяго Бернабеу» защитник Данило был представлен в качестве нового игрока команды.





После подписания шестилетнего контракта 23-летний Данило пожонглировал мячом перед зрителями. Латиноамериканец получил в команде 23 номер.

«Осуществилась моя мечта, и я очень горжусь этим. Я знаю, как много усилий приложил клуб, чтобы меня приобрести, и я надеюсь, что смогу каждый день доказывать все, на что я способен. Я желаю, чтобы ко мне предъявлялись самые высокие требования. Для меня не является проблемой следовать всем указаниям тренера», – сказал Данило.