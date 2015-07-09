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    Данило получил 23 номер в «Реале»

    Сегодня на стадионе «Сантьяго Бернабеу» защитник Данило был представлен в качестве нового игрока команды.

    После подписания шестилетнего контракта 23-летний Данило пожонглировал мячом перед зрителями. Латиноамериканец получил в команде 23 номер.
    «Осуществилась моя мечта, и я очень горжусь этим. Я знаю, как много усилий приложил клуб, чтобы меня приобрести, и я надеюсь, что смогу каждый день доказывать все, на что я способен. Я желаю, чтобы ко мне предъявлялись самые высокие требования. Для меня не является проблемой следовать всем указаниям тренера», – сказал Данило.
    Соглашение о переходе Данило из «Порту» в «Реал» было достигнуто ещe в апреле. Трансфер игрока обошелся «сливочным» в 31,5 миллион евро.



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    Источник: Чемпионат.ком

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    09.07.2015 20:56
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    Комментарии (75)
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    Mоnоlo
    1436471004
    Мне все позвонили. И все поздравляли И каждый приятную чушь говорил, Здоровья, надежды и счастья желали. Как было приятно. Ты не позвонил. Мне все написали. Сказали – держаться, И каждый совет сердобольный мне дал: Быть сильной. Не плакать – хотя бы стараться – Крепиться. Не думать. Ты не написал. Ко мне все пришли. На две красных гвоздики Мне каждый в кармане хоть что-то нашел. Мне было спокойно в гробу. Только лики, Не лица я видела. Ты не пришел. Нас вместе собрали. Нам строго сказали: Чтобы каждый себе быстро пару нашёл, Что б за руки крепко друг друга держали, Когда в ад придем мы. Ты не подошел. Потом нас спросили: «Кого вы любили? Спасти его можете, лишь указав На тех, кто вас предал, кого вы простили!» А я отвернулась, тебя не признав.
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    kkomov
    1436471679
    а почему не 10?
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    skynet
    1436471776
    Данило мастер
    Ответить
    Lucius Vorenus
    1436471872
    круто
    Ответить
    Ялта
    1436473737
    Номерок 23 пошел по кругу)))
    Ответить
    Metz57100
    1436475820
    Ждём де хеа, и одного форварда.
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    alboro
    1436494931
    посмотрим
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    Z v e r o b o y
    1436505050
    хорошо
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    Teenager
    1436516662
    Хорошего парня купили, жаль что он не в Барсе
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    ologreds
    1694997642
    numo435235
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