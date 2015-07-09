Новым капитаном «Ливерпуля» стал Хендерсон

Полузащитник Джордан Хендерсон стал новым капитаном «Ливерпуля» после ухода Стивена Джеррарда в клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси».
В прошлом сезоне Хендерсон был вице-капитаном, поэтому его «повышение» было ожидаемо. Сейчас игрок находится с клубом в предсезонном турне в Бангкоке, где он и проведeт свой первый матч в новой роли.
25-летний полузащитник сборной Англии перешeл в «Ливерпуль» в 2011 году из «Сандерленда»"за 18 миллионов фунтов.
В прошлом сезоне в АПЛ Хендерсон сыграл 37 матчей, в которых забил шесть голов и сделал 9 голевых передач.
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