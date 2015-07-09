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    Новым капитаном «Ливерпуля» стал Хендерсон

    Полузащитник Джордан Хендерсон стал новым капитаном «Ливерпуля» после ухода Стивена Джеррарда в клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси».

    В прошлом сезоне Хендерсон был вице-капитаном, поэтому его «повышение» было ожидаемо. Сейчас игрок находится с клубом в предсезонном турне в Бангкоке, где он и проведeт свой первый матч в новой роли.

    25-летний полузащитник сборной Англии перешeл в «Ливерпуль» в 2011 году из «Сандерленда»"за 18 миллионов фунтов.
    В прошлом сезоне в АПЛ Хендерсон сыграл 37 матчей, в которых забил шесть голов и сделал 9 голевых передач.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    09.07.2015 20:12
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    Комментарии (120)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    juventus186
    1436477504
    Да, тяжело парню придется подымать Ливерпуль из пепла.... Главное, чтобы , как со Стерлингом не получилось, хотя я лично Рахима понимаю: с таким тренером далеко не пройдешь, хоть и зарплата была обещана немалая!!! Кстати, Ливерпуль будет играть свой первый матч в АПЛ против......СтокСити!!! Реванш и ничего, кроме победы!!!
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    IKER-RAUL
    1436484343
    всё верно, Хендо настоящий боец, играющий и болеющий душой за клуб, Удачи капитану с Ливерпулем!
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    mutabor0992
    1436485949
    Ну и что?А вы друзья как не садитесь,а в музыканты(футболисты) не годитесь.
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    sir_Alex
    1436499497
    Ожидаемо
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    Z v e r o b o y
    1436505145
    хорошо
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    Die Roten
    1436511374
    ожидаемое назначение.
    Ответить
    Gorbuncov
    1436511991
    Почему не Балотелли ?
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    Хосеп Гварделидзе
    1436513521
    Давно пора.
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    dimagas1
    1436557341
    На фоне Стиви Джи любой будет бледной тенью того капитана!
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    ologreds
    1694997642
    numo435232
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