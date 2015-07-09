«Челси» планирует приобрести Арангиса

Полузащитник сборной Чили Чарльз Арангис может продолжить карьеру в «Челси». По сообщениям The Telegraph лондонский клуб уже предложил за футболиста нынешнему клубу чилийца «Порту-Алегри» 22 миллиона евро.





Сообщается также, что Арангисом интересуются «Арсенал», «Манчестер Сити», «Байер» и «Марсель». Чилиец привлек внимание европейских клубов своей яркой игрой во время домашнего Кубка Америки-2015, который сборная Чили выиграла.