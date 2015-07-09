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    «Челси» планирует приобрести Арангиса

    Полузащитник сборной Чили Чарльз Арангис может продолжить карьеру в «Челси». По сообщениям The Telegraph лондонский клуб уже предложил за футболиста нынешнему клубу чилийца «Порту-Алегри» 22 миллиона евро.

    Сообщается также, что Арангисом интересуются «Арсенал», «Манчестер Сити», «Байер» и «Марсель». Чилиец привлек внимание европейских клубов своей яркой игрой во время домашнего Кубка Америки-2015, который сборная Чили выиграла.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.07.2015 18:28
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    Комментарии (88)
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    Black Star
    1436464685
    а он разве не мечтал играть в Арсенале?
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    Leicester City
    1436464924
    лол лига ху.йня!! апл самый ох.ительный пацан на мира ( мага лезгин)
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    Leicester City
    1436465112
    не трогайте барбилонских болельщиков
    Ответить
    dark_akex
    1436465526
    Барселонские глоры напоминают Неймара на кубке Америки, одни только понты с бритыми ногами и с петушиным причесоном. В каждой бочке затычки.
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    illiano
    1436466582
    ЮВЕНТУС ЛУЧЩИЙ КЛУБ МИРА С БОГАТОЙ ИСТОРИЕЙ!!! НАСТОЯЩИЕ МУЖИКИ!!! НА СЛЕДУЮЩИМ СЕЗОНЕ В РОТ ДАСТЬ ВСЕМ ДЕВОЧКАМ КАК БАРСА РЕАЛ!!!
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    ROIS
    1436467445
    Было бы интересно.
    Ответить
    ROIS
    1436467858
    Коллеги, всем привет ! Не спорьте с провокаторами местными тут . Все знают , что мы лучший клуб мира - просто кто-то признаёт , а кто-то завидует ! Жозе готовился просто. В этом году АПЛ и ЛЧ наши ! Золотой дубль будет ! Запомните мои слова ! А тем кто против нас пишу мою коронную фразу - читайте мой профиль ребятки - выделенное жирным шрифтом для вас ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКИЙ ЧЕЛСИ !
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    George-CFC
    1436469024
    За что не понимаю 16 млн фунтов... Ну играл хорошо. Но играл то в сборной, которая сильна была духом и командой игрой. Странный интерес Челси при том что есть Рамирес, Лофтус-Чик и Зума может в опорке сыграть, не говоря о стартовом Матиче. Какой смысл в коротыще Арангисе из другого полушария. Не понимаю что там Моуриньо увидел
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    Gooooooner
    1436501053
    А нужен? Хотя интересно посмотреть как он превращается в Челси в топ футболиста.
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    ologreds
    1694997642
    numo435224
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