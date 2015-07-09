Бывший член исполкома ФИФА пожизненно отстранен от футбола

Бывший член исполкома ФИФА 70-летний Чак Блейзер пожизненно отстранен от футбола. Чиновник, ранее занимавший пост генерального секретаря КОНКАКАФ, признал себя виновным во взяточничестве, отмывании денег и уклонению от уплаты налогов.





«Я и другие члены исполкома ФИФА согласились принять взятку за то, чтобы мы выбрали Южную Африку как место проведения чемпионата мира 2010 года», – признался Блейзер.Он также сообщил, что его коллеги по этому делу принимали взятки с 2004по 2011 годы.