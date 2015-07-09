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    • Бывший член исполкома ФИФА пожизненно отстранен от футбола

    Бывший член исполкома ФИФА пожизненно отстранен от футбола

    Бывший член исполкома ФИФА 70-летний Чак Блейзер пожизненно отстранен от футбола. Чиновник, ранее занимавший пост генерального секретаря КОНКАКАФ, признал себя виновным во взяточничестве, отмывании денег и уклонению от уплаты налогов.

    «Я и другие члены исполкома ФИФА согласились принять взятку за то, чтобы мы выбрали Южную Африку как место проведения чемпионата мира 2010 года», – признался Блейзер.Он также сообщил, что его коллеги по этому делу принимали взятки с 2004по 2011 годы.

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    Источник: ФИФА

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    09.07.2015 13:47
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    Комментарии (37)
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    cska plus
    1436448981
    На футбол имеет права ходить?
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    FanatSerj
    1436449169
    Да все чемпионаты выбирались через взятки, Колумбы блин, открыли америку.
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    Viktor41
    1436454936
    Скорее сфабриковано и не без помощи ЦРУ, и с согласия самого Чака за определенную мзду.
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    старина
    1436456529
    ему 70 лет и клал он на вас
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    sk1nface
    1436457245
    не удивительно)
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    uwasee
    1436457814
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    baltazor
    1436458411
    в его-то годы это слабоватое наказание.
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    Triem
    1436459802
    Вот п*рдун старый!) Ну а если серьезно, то ЮАР заслуживала ЧМ как и Катар! Тут и без взяток можно было обойтись!
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    Die Roten
    1436510713
    теперь много подробностей узнаем.
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    ologreds
    1694997644
    numo435207
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