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    До конца недели Ван Перси станет игроком «Фенербахче»

    Переход голландского нападающего «Манчестер Юнайтед» в «Фенербахче» – дело решенное. Как утверждает Sky Sports стороны договорились о четырехлетнем контракте, детали которого будут проработаны до конца текущей недели, после чего будет объявлено о заключении контракта. При этом клубная казна манкунианцев должна пополниться на 6,5 млн евро.

    Ван Перси перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Арсенала» в августе 2012 года и проведя в составе команды 105 матчей забил 58 мячей.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    09.07.2015 12:37
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    Комментарии (56)
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    fanredsMU
    1436457750
    просто ван гал не смог включить в состав ван перси !!! а САФ Великий тренер он бы еще в МЮ поиграл
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    baltazor
    1436458445
    А зарплата какая будет у Ван Перси? Такая же как в МЮ? А турки ее потянут?
    Ответить
    coolapre
    1436459685
    Жаль ,очень хороший игрок))
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    Kazahy_za_Arsenal
    1436460010
    Зато медаль АПЛ есть! Полуфабриката ждет то же самое!
    Ответить
    FRZZ
    1436465923
    Фенербахче усиливается не плохо, Нани, Ван Перси, там еще есть Диего, Муса Сов.
    Ответить
    ReD_MU_DeVIL
    1436468571
    Спасибо за 20-й титул и удачи в Турции!
    Ответить
    лолос
    1436471830
    Интересно будет посмотреть на \"Фенер\" в ЛЧ. Вдруг повторят подвиг \"Галатасарая\" и смогут выйти из группы, как те тогда с \"Ювентусом\" расправились.
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    mutabor0992
    1436485722
    РВП-РЕСПЕКТ!Хороший нап!Жаль что так мало поиграл за МЮ.
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    YRunner
    1436540941
    Во как. Набрал в МУ трофеев уеву тучу. Теперь [Соблюдайте правила] не нужен.
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    ologreds
    1694997644
    numo435203
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