До конца недели Ван Перси станет игроком «Фенербахче»

Переход голландского нападающего «Манчестер Юнайтед» в «Фенербахче» – дело решенное. Как утверждает Sky Sports стороны договорились о четырехлетнем контракте, детали которого будут проработаны до конца текущей недели, после чего будет объявлено о заключении контракта. При этом клубная казна манкунианцев должна пополниться на 6,5 млн евро.

Ван Перси перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Арсенала» в августе 2012 года и проведя в составе команды 105 матчей забил 58 мячей.



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