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    Блаттер: «Уйду в любом случае»

    Действующий президент ФИФА Зепп Блаттер заявил, что при любых раскладах покинет свой пост.

    «Я не буду больше возглавлять ФИФА, это принципиальное решение. На это не повлияет даже конгресс организации, который может попросить меня остаться», – заверил функционер.

    Швейцарец возглавляет ФИФА с 1998-го года.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    09.07.2015 11:29
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    Комментарии (85)
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    Зенит это Халк
    1436465744
    уйди уже !
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    SchwarzGelben BVB
    1436466691
    \"Вас не устраивает Ваше положение в спорте? в футбольном клубе? не устраивает руководство? Мы - за охрану спортивных идей и справедливости, мы не нуждаемся в деньгах, Мы - идея честного спорта. И Никакой политики. Обращайтесь. Мы всегда поможем.\" - правительство Соединенных Штатов Америки.
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    vaskotx
    1436466986
    Договорные матчи на top-stavka. ru
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    salaga
    1436467331
    Колобок!
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    Mamaev
    1436467548
    ... Мы все уйдем, когда то
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    ROIS
    1436468601
    Вопрос только в каком году.
    Ответить
    german80
    1436469830
    Привет ребята.!!! Я раньше думал, что в интернете нет договорных матчей. Однако этот сайт доказывает обратное. Уже прошло много игр с доказательствами: http://fixedtennis.[ссылки запрещены, читайте правила]
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    andrefino13
    1436471138
    Не уютно стало жить в ФИФА,прокуратура рядом.
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    ибрагимхалил
    1436472749
    надоел уже
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    ologreds
    1694997644
    numo435198
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