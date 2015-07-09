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    «Арсенал» отправится в Азию без Санчеса и еще трех игроков

    Лондонский «Арсенал», у которого в ближайшие дни начнется коммерческий тур по Азии, поедет туда без нескольких футболистов. Так, останутся дома Алексис Санчес, несколько дней назад выигравший Кубок Америки, Томаш Росицки, Давид Оспина и Дэнни Уэлбек. Чех и англичанин еще не до конца оправились от своих травм, а колумбиец ввиду участия в упоминавшемся Кубке Америки еще не «догулял» свой отпуск.

    «Канониры» уезжают сначала в Сингапур, где примут участие в предсезонном турнире.

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    Источник: ФК «Арсенал»

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    09.07.2015 10:26
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    Комментарии (19)
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    Vortex777
    1436427593
    Понятно...
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    Летчик66
    1436429216
    Не думаю, что Арсеналу светит что-то в следующем сезоне, но желаю им побед. Все отдохнуть хорошо!
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    sir_Alex
    1436430611
    Здоровье и отпуск важнее
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    Z v e r o b o y
    1436431380
    хорошо
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    mphuZ
    1436436145
    Предсезонка не успела начаться, а у Уэлбека уже рецедив.. ппц мля(((
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    Mr Siberian
    1436437353
    Томаш как и Артета, чисто для морального настроения в команде.
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    DXTK
    1436447954
    Ну хотя бы в сингапуре арсенал выиграет лигу (турнир) или как.
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    cska plus
    1436453096
    Арсен в Арсенале-утопия!
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    Cool-Kurt Angle
    1436458691
    Оспина,Чех..неплохая такая вратарская линия у Арсенала
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    ologreds
    1694997644
    numo435191
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