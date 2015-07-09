«Арсенал» отправится в Азию без Санчеса и еще трех игроков

Лондонский «Арсенал», у которого в ближайшие дни начнется коммерческий тур по Азии, поедет туда без нескольких футболистов. Так, останутся дома Алексис Санчес, несколько дней назад выигравший Кубок Америки, Томаш Росицки, Давид Оспина и Дэнни Уэлбек. Чех и англичанин еще не до конца оправились от своих травм, а колумбиец ввиду участия в упоминавшемся Кубке Америки еще не «догулял» свой отпуск.



«Канониры» уезжают сначала в Сингапур, где примут участие в предсезонном турнире.



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