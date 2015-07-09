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    Агент Ди Марии встретится с руководством ПСЖ

    Агент игрока английского «Манчестер Юнайтед» Анхеля Ди Марии Жорже Мендеш посетил Париж с целью встретиться с администрацией ПСЖ и обсудить потенциальный переход аргентинца в стан французов. Предполагается, что парижане предложат за футболиста 60 миллионов евро, а ему самому пропишут в контракте зарплату в размере 18-и миллионов евро в год.

    В минувшем сезоне АПЛ Ди Мария провел 27 матчей и трижды отличился.

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    Источник: Mercato365

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    09.07.2015 08:46
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    Комментарии (44)
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    Hardwell
    1436447536
    ПСЖ для Машки не самый плохой вариант,а уж в плане зарплаты это точно.Думаю там он и окажется.ПСЖ я как то и не вижу,чтобы агрессивно вела себя на трансферном рынке,думаю дела ведут с этим агентом.А где то даже фотки видел.К тому же Ибра потихоньку на спад пойдёт и над ним висит вопрос.
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    V For Vendetta
    1436448044
    MЮ сделает самую большую ошибку если продадут его !
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    V For Vendetta
    1436448284
    Он играет в МЮ всего лишь год , это не повод его продавать , или ему уходить . Да он не так выразительно провел вторую часть сезона , но за то первую провел блестяще !
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    swot
    1436449275
    понимаю профи, но зарплата такая за что
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    Sevastopol-www
    1436452640
    Новый виток...
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    nahan
    1436453353
    Ди Мария хорошо выступал в Ла Лиге, но, видимо, оттуда нет предложений.
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    JimmyKAN
    1436463508
    18 лямов в год?!! мир сошел с ума.
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    Master Football 7
    1436464738
    Опять этот мендеш.
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    ReD_MU_DeVIL
    1436467957
    Уже надоел этот сериал \"Просто Мария\" Пусть лямов за 80 забирают
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    ologreds
    1694997644
    numo435182
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