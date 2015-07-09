Агент Ди Марии встретится с руководством ПСЖ

Агент игрока английского «Манчестер Юнайтед» Анхеля Ди Марии Жорже Мендеш посетил Париж с целью встретиться с администрацией ПСЖ и обсудить потенциальный переход аргентинца в стан французов. Предполагается, что парижане предложат за футболиста 60 миллионов евро, а ему самому пропишут в контракте зарплату в размере 18-и миллионов евро в год.



В минувшем сезоне АПЛ Ди Мария провел 27 матчей и трижды отличился.



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