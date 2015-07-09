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    Григорьев: «Надеюсь, смогу догнать трофеи»

    Полузащитник московского «Локомотива» Максим Григорьев прокомментировал тот факт, что еще не имеет ни одного трофея в своем послужном списке.

    «Что в «Ростов», что в «Локомотив» я пришел как раз после того, как они выиграли Кубок России. Надеюсь, у меня получится догнать трофеи. И очень скоро. Матч за Суперкубок России – отличная для этого возможность. К большой победе так близко я еще не был. Кроме того, меня ожидает большой вызов в виде Лиги Европы. Еврокубкового опыта у меня как такового нет. Разве что игра в прошлом году с «Трабзонспором» да выход против «Тоттенхэма» в «Спартаке» при Михаэле Лаудрупе«, – сказал хавбек.

    Матч за Суперкубок России состоится 12-го июля. Соперник «железнодорожников» – «Зенит».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.07.2015 08:21
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    Комментарии (9)
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    Трезвый повар
    1436419880
    Какие два классных гола положил Максим в ворота Спартака в прошедшем сезоне.Удачи ему в Локо)
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    pashkov-vitaly2011
    1436425353
    Пусть \"Локомотив\" постарается,\"Зенит\" нуждается в хорошем уроке,чтобы потом в течение сезона дурака не валял,а играл с полной отдачей...
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    Vector
    1436425695
    Давайте, для начала, выступите в ЛЕ достойно...
    Ответить
    112910415
    1436427264
    не шибко вероятно
    Ответить
    Znatok
    1436428023
    Максу надо очень солидно прибавить,что бы получить опыт Европы не со скамейки
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    ФК Зенит всея Руси
    1436429603
    Настрой парня очень правильный. Будет хорошо, если команды постараются устроить стране праздник футбола хорошей игрой и высоким мастерством.
    Ответить
    Z v e r o b o y
    1436431064
    хорошо
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    nahan
    1436452605
    Не догонять, а завоевывать нужно трофеи.
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    ologreds
    1694997646
    numo435179
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    Россия
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