Григорьев: «Надеюсь, смогу догнать трофеи»

Полузащитник московского «Локомотива» Максим Григорьев прокомментировал тот факт, что еще не имеет ни одного трофея в своем послужном списке.



«Что в «Ростов», что в «Локомотив» я пришел как раз после того, как они выиграли Кубок России. Надеюсь, у меня получится догнать трофеи. И очень скоро. Матч за Суперкубок России – отличная для этого возможность. К большой победе так близко я еще не был. Кроме того, меня ожидает большой вызов в виде Лиги Европы. Еврокубкового опыта у меня как такового нет. Разве что игра в прошлом году с «Трабзонспором» да выход против «Тоттенхэма» в «Спартаке» при Михаэле Лаудрупе«, – сказал хавбек.



Матч за Суперкубок России состоится 12-го июля. Соперник «железнодорожников» – «Зенит».



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