В «Барселоне» будет работать Альбертини, если в клуб придет Лапорта

Кандидат в президенты испанской «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что в случае его победы на выборах в клуб придет работать бывший его футболист Деметрио Альбертини. Ему будет предложена должность директора по взаимодействиям с общественностью.



«Необходимо вернуть авторитет «Барселоны» в организациях, управляющих футбольным миром. Недопустимо, чтобы наш клуб страдал из-за плохой работы бывших президентов – Сандро Росселя, Хосепа Бартомеу. За ней уже последовали санкции. Альбертини уже широко известен как административный работник и готов к работе. Он будет жить в нашем городе», – сказал Лапорта.



Альбертини провел за «Барселону» всего лишь 5 матчей, когда был в команде в 2005-м году. В течение 1988-2002 гг. итальянец сыграл 295 встреч за «Милан».



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