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    • В «Барселоне» будет работать Альбертини, если в клуб придет Лапорта

    В «Барселоне» будет работать Альбертини, если в клуб придет Лапорта

    Кандидат в президенты испанской «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что в случае его победы на выборах в клуб придет работать бывший его футболист Деметрио Альбертини. Ему будет предложена должность директора по взаимодействиям с общественностью.

    «Необходимо вернуть авторитет «Барселоны» в организациях, управляющих футбольным миром. Недопустимо, чтобы наш клуб страдал из-за плохой работы бывших президентов – Сандро Росселя, Хосепа Бартомеу. За ней уже последовали санкции. Альбертини уже широко известен как административный работник и готов к работе. Он будет жить в нашем городе», – сказал Лапорта.

    Альбертини провел за «Барселону» всего лишь 5 матчей, когда был в команде в 2005-м году. В течение 1988-2002 гг. итальянец сыграл 295 встреч за «Милан».

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    Источник: Marca

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    09.07.2015 06:59
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    Комментарии (16)
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    RUSTY8
    1436415308
    и накуя барсе шмилановский шлак
    Ответить
    Suarez7Ailton9
    1436421299
    бартомеу лучший этих лапорт
    Ответить
    Planet Georgia
    1436421698
    Лионель Месси рассматривает возможность приостановить выступления за сборную Аргентины Версия для печати Код для вставки в блог По сообщению \"Франс футбол\" к этому шагу форварда \"Барселоны\" подталкивают два подряд поражения в финале крупных турниров: Чемпионата мира-2014 и недавнего Кубка Америки, а также критика со стороны прессы и болельщиков. По сообщению \"Франс футбол\" к этому шагу форварда \"Барселоны\" подталкивают два подряд поражения в финале крупных турниров: Чемпионата мира-2014 и недавнего Кубка Америки, а также критика со стороны прессы и болельщиков. Отмечается, что Месси, за плечами которого 103 матча в форме национальной команды и 46 голов, пропустит осенние игры в отборе к Кубку мира-2018. Аналогичное решение Лео уже принимал 9 лет назад, однако тогда пропустил лишь одну встречу.
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    Barsis
    1436422311
    Классный игрок был Альбертини, в свое время был одним из лучших в мире на своей позиции. Интересно станет ли он таким же успешным функционером?
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    cannongun
    1436424921
    о старый друг Деметрио, какой был классный игрок
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    Z v e r o b o y
    1436430862
    хорошо
    Ответить
    La Masia
    1436437255
    Все кандидаты рвут и мечут,один Бартомеу молчит.Видимо он и останется президентом
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    nahan
    1436451605
    Президент будет новый...
    Ответить
    ologreds
    1694997646
    numo435173
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