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    • «Фиорентина» хочет получить 3 миллиона евро за возврат Салаха из аренды

    «Фиорентина» хочет получить 3 миллиона евро за возврат Салаха из аренды

    «Фиорентина» намерена получить 3 миллиона евро от «Челси» за возврат полузащитника Мохамеда Салаха из аренды

    Футболист отказался оставаться в итальянском клубе еще на один сезон. «Фиорентина» заплатила за аренду Салаха до конца сезона-2015/16 один миллион евро.
    Однако итальянский клуб намерен дополнительно получить еще 3 миллиона за то, что трансферная стоимость игрока сборной Египта выросла за время предыдущей аренды.

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    Источник: Sports.ru

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    09.07.2015 01:08
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    Комментарии (18)
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    ДАША Д
    1436406341
    Пусть Салах и платит из своего кармана.
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    bestolochch
    1436410609
    Мелочные какие
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    sir_Alex
    1436415938
    Раскатали губу!
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    Летчик66
    1436418792
    Ну в принципе правильно, что хотят денюжку с Абрамки поиметь, потому что у российских заводов не убудет... А с другой стороны руководство Фиалок какие-то в действительности своей tmfнутые... То тренера прогнали, который такой мощный сезон провел, то сейчас скандалят с другим игроком. Короче говоря занимаются всем, только не клубом.
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    George-CFC
    1436420589
    хе-хе, увидимся в суде
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    Juventus21
    1436421247
    С фиалками всегда тяжело вести переговоры. Гнут свою линию и почти не идут на компромиссы.
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    Знаток_АПЛ
    1436429230
    И так они поимели с нас уже больше чем надо когда покупали Куадрадо. Так что не надо ляля. Максимум что они получат это 1млн за аренду Салаха которую они недавно оплатили
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    Z v e r o b o y
    1436430502
    хорошо
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    nahan
    1436448209
    Салаху бы испанскую Ла Лигу.
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    ologreds
    1694997646
    numo435167
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