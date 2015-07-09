«Фиорентина» хочет получить 3 миллиона евро за возврат Салаха из аренды

«Фиорентина» намерена получить 3 миллиона евро от «Челси» за возврат полузащитника Мохамеда Салаха из аренды



Футболист отказался оставаться в итальянском клубе еще на один сезон. «Фиорентина» заплатила за аренду Салаха до конца сезона-2015/16 один миллион евро.