«Фиорентина» хочет получить 3 миллиона евро за возврат Салаха из аренды

«Фиорентина» намерена получить 3 миллиона евро от «Челси» за возврат полузащитника Мохамеда Салаха из аренды
Футболист отказался оставаться в итальянском клубе еще на один сезон. «Фиорентина» заплатила за аренду Салаха до конца сезона-2015/16 один миллион евро.
Однако итальянский клуб намерен дополнительно получить еще 3 миллиона за то, что трансферная стоимость игрока сборной Египта выросла за время предыдущей аренды.
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