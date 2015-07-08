Угу Алмейда стал игроком «Анжи»

Португальский нападающий Угу Алмейда подписал двухлетний контракт с махачкалинским клубом.



Прошлый сезон Алмейда начинал в итальянской серии А в составе «Чезены», затем весной выступал за «Кубань». В составе краснодарской команды 31-летний игрок провeл 13 матчей и забил три мяча.



Ранее Алмейда, в активе которого 61 матч и 20 голов за сборную Португалии, выступал за «Вердер», «Бешикташ», «Порту» и «Боавишту».







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