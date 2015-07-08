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    Угу Алмейда стал игроком «Анжи»

    Португальский нападающий Угу Алмейда подписал двухлетний контракт с махачкалинским клубом.

    Прошлый сезон Алмейда начинал в итальянской серии А в составе «Чезены», затем весной выступал за «Кубань». В составе краснодарской команды 31-летний игрок провeл 13 матчей и забил три мяча.

    Ранее Алмейда, в активе которого 61 матч и 20 голов за сборную Португалии, выступал за «Вердер», «Бешикташ», «Порту» и «Боавишту».



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    Источник: ФК «Анжи»

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    08.07.2015 23:09
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    Комментарии (214)
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    Z v e r o b o y
    1436431647
    хорошо
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    ЮГ РОССИИ
    1436431852
    Ого Угу у Анжи.
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    Vector
    1436432149
    В прошлом году говорили, что будут делать ставку на воспитанников...
    Ответить
    РОСТОВ - ПАПА
    1436435212
    Посмотрим как он себя проявит.
    Ответить
    Zeychba
    1436445724
    В Кубани не слишком он понравился, борьбу, особенно в воздухе он навязывать умеет, но моменты порол нешадно. Посмотрим, заиграет ли у вас.
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    nahan
    1436446684
    Успешных выступлений за Анжи.
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436452602
    Вещички перевезёт...
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    АРуслан
    1436483806
    Бушующий лакец не надо так реагировать на таких идиотов как \"бос и отец\"или как он там Не суди всех изза некоторых выскочек ,как это делают многие по отношению к Кавказу!
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    Новочек
    1436521432
    Неужели. Моё впечатление, Алмейда даже хуже А.Кержакова,толку меньше. Лучше бы своим давали шанс.
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    ologreds
    1694997646
    numo435159
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