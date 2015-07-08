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    «Карпи» арендовал игроков у «Ювентуса» и «Фиорентины»

    Новичок Серии А «Карпи» объявил об аренде защитника «Ювентуса» Луки Марроне.

    Соглашение об аренде 25-летнего игрока рассчитано на один сезон. В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Марроне не провел ни одного матча за «Ювентус». Ранее защитник выступал за «Сиену» и Сассуло» также на правах аренды.

    Кроме того, «Карпи» арендует нападающего «Фиорентины» Ридера Матоса Сантоса. Бразильский форвард ранее находился в аренде в «Кордове» и в «Палмейрасе». Соглашение подразумевает возможность выкупа и контрвыкупа.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    08.07.2015 22:28
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    Комментарии (19)
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    capitan Morgan
    1436389757
    Им бы еще тренера Валеру Карпина))
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    IKER-RAUL
    1436391545
    фарм-клуб Валеры чтоли?)
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    udunas
    1436396471
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    Leicester City
    1436398783
    карпин арендовал игроков спартака и зенита
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    Arhive
    1436407327
    Карпи наделает шума.
    Ответить
    mat73
    1436414670
    Буду в этом сезоне в Италии болеть за Карпи)))
    Ответить
    Misha1978888
    1436421605
    Надо Федуну этот клуб купить. И в РПЛ играть. Ну а тренером понятно кто будет.
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    juventus186
    1436423671
    Юве бабла решил поднять немного - ну и правильно. Чо ему лавку греть!!!Пускаай пашет, пашет и еще раз пашет, наших бы так заставить пахать, да где залезешь, там и слезешь!!!
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    juventus87_87
    1436450289
    Комана в нападение возьмите еще,парень там постоянно в основе играть будет,да и усиление однозначно.
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    ologreds
    1694997646
    numo435156
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