«Карпи» арендовал игроков у «Ювентуса» и «Фиорентины»

Новичок Серии А «Карпи» объявил об аренде защитника «Ювентуса» Луки Марроне.



Соглашение об аренде 25-летнего игрока рассчитано на один сезон. В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Марроне не провел ни одного матча за «Ювентус». Ранее защитник выступал за «Сиену» и Сассуло» также на правах аренды.



Кроме того, «Карпи» арендует нападающего «Фиорентины» Ридера Матоса Сантоса. Бразильский форвард ранее находился в аренде в «Кордове» и в «Палмейрасе». Соглашение подразумевает возможность выкупа и контрвыкупа.



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