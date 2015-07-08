Стефан Савич может перейти в «Зенит»

Черногорский защитник «Фиорентины» Стефан Савич может продолжить карьеру в России в петербургском «Зените».



По сообщению источника, вчера клубы впервые обсудили возможный трансфер 24-летнего футболиста.









Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: В «Фиорентину» Савич перешeл в 2012 году из «Манчестер Сити». В январе с игроком был продлeн контракт до 2019 года. В общей сложности Савич провел за «Фиорентину» 108 матчей, забил четыре мяча и отдал три голевых передачи. Также на счету Савича 29 матчей и два гола за сборную Черногории.! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.