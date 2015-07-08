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    Стефан Савич может перейти в «Зенит»

    Черногорский защитник «Фиорентины» Стефан Савич может продолжить карьеру в России в петербургском «Зените».

    По сообщению источника, вчера клубы впервые обсудили возможный трансфер 24-летнего футболиста.

    В «Фиорентину» Савич перешeл в 2012 году из «Манчестер Сити». В январе с игроком был продлeн контракт до 2019 года. В общей сложности Савич провел за «Фиорентину» 108 матчей, забил четыре мяча и отдал три голевых передачи. Также на счету Савича 29 матчей и два гола за сборную Черногории.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    08.07.2015 21:24
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    Комментарии (53)
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    Evgenii31
    1436391345
    было бы не плохо
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    хай
    1436391456
    скоро в свои ворота забьет. за сборную
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    udunas
    1436396426
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    alboro
    1436407369
    вариант
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    112910415
    1436409382
    срочно брать
    Ответить
    alessios1990
    1436420578
    Еще один черногорский футболист в Зените? Был уже один и звали его Лука Джорджевич! Рановато он конечно перешел в Зенит в свое время... Савич не сказал бы, что отличный защитник, но уж получше будет, чем Нету)
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    juventus186
    1436423228
    И какова же цена вопроса??? Если еще один легионер, то как Нам их всех размещать на поле, а, господин Боаш, вы подумали??? Керж с Андреем по вашей милости клуб покинули... Посмотрим на Вашу тики-таку в этом году...
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    nahan
    1436445808
    Хорошая новость, если не утка.
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    slavik166
    1436455396
    Наши горе писаки грязью поливали Аршавина,Кержакова до изнеможения,а теперь ,когда пришла пора ,поливают грязью Зенит .Мда ну и людишки.
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    ologreds
    1694997646
    numo435152
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