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    • Твиттер «Зенита»: «Халк у мяча. Правда, есть одна проблема – утки вновь на поле»

    Твиттер «Зенита»: «Халк у мяча. Правда, есть одна проблема – утки вновь на поле»

    Контрольный матч между «Зенитом» и болгарским клубом «Лудогорец» завершился в конце первого тайма из-за сильного дождя в Австрии.

    Официальный твиттер петербургского клуба вел текстовую трансляцию матча, в ходе которой можно было увидеть забавную запись на 12-й минуте: «12 – судья приостановил матч, потому что на поле выбежали утки. Выгоняем птиц и продолжаем». А на 16-й комментатор констатировал повторное нашествие уток.

    Итоговый счет встречи – 0:0. Это был последний матч на сборах для «Зенита». 12 июля сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом» за Суперкубок России.

    Также стало известно, что в ходе матча после столкновения с оппонентом на фланге травму получил полузащитник «Зенита» Мигель Данни.




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    Источник: ФК «Зенит»

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    08.07.2015 20:17
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    Комментарии (125)
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    ПерекатиПоле
    1436395196
    Из-за свиней на поле или коней матч не останавливают, а из-за уток остановли... Прям дискриминация парнокопытных...
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    udunas
    1436396142
    Хочешь бешеного секса по 2-3 часа, сильной эрекции, долго не кончать и увеличение размеров полового члена?!Теперь это возможно и безопасно!Вот сами почитайте -- http://emacho.gu.ma
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    Evgenii31
    1436399122
    такую хреннннннннн несут москвечи на свои клубы посмотрите кроме цска один цирк
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    нечитайло
    1436407623
    Эх жаль победа сорвалась
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    нечитайло
    1436407762
    Все пропало
    Ответить
    КержаковНа
    1436419774
    Нет Кержакова в Великом Зените и уже утки безбоязненно гуляют по полю.Так и воробьи обнаглеют скоро.Верните Легенду в клуб!!!
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    alessios1990
    1436420155
    Ничего не должно мешать проведению футбольного матча! Утки, гуси и вообще любая живность) Удивлен, что Зенит так и не смог забить Лудогорцу.. Видимо все силы копили на Локомотив)
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    Overbeer
    1436430604
    Повезло, что не гуси, сейчас бы пол-состава в шрамах и гематомах)
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    nahan
    1436445295
    Халк не стреляет уток...
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    ologreds
    1694997648
    numo435146
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