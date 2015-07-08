Твиттер «Зенита»: «Халк у мяча. Правда, есть одна проблема – утки вновь на поле»

Контрольный матч между «Зенитом» и болгарским клубом «Лудогорец» завершился в конце первого тайма из-за сильного дождя в Австрии.



Официальный твиттер петербургского клуба вел текстовую трансляцию матча, в ходе которой можно было увидеть забавную запись на 12-й минуте: «12 – судья приостановил матч, потому что на поле выбежали утки. Выгоняем птиц и продолжаем». А на 16-й комментатор констатировал повторное нашествие уток.



Итоговый счет встречи – 0:0. Это был последний матч на сборах для «Зенита». 12 июля сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом» за Суперкубок России.



Также стало известно, что в ходе матча после столкновения с оппонентом на фланге травму получил полузащитник «Зенита» Мигель Данни.









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