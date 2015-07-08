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    Ван Перси готов подписать контракт с «Фенербахче»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси достиг договоренности с «Фенербахче». По сообщению The Guardian, голландец готов подписать четырехлетний контракт с турецким клубом.

    По предварительным данным, соглашение будет рассчитано на 3 года, и «МЮ» получит около 6,5 миллионов евро. Однако клубы еще ведут переговоры относительно платы за игрока.

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    Источник: Guardian.com

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    08.07.2015 19:46
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    Комментарии (56)
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    Карпати1963
    1436379447
    класно
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    lobsterdam
    1436379575
    недорого
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    Juventus21
    1436379927
    Урвал таки контракт себе жирный РВП. Сарай ликует небось.
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    Катя_МЮ
    1436385029
    Если это так: значит, так надо. Очередная печаль. Прощай, Персюня. Всего самого наилучшего :)
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    Den Bull
    1436385791
    Турки хорошо укрепляются.
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    Bibras
    1436389641
    НЕ верится пока официала не будет, много уток ходят.А вообще в Турции ему нелегуо будет если это и случится, там все грубо очень, а он травматичен стал в последние годы.
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    serset
    1436408943
    вперед,за титулами...
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    alessios1990
    1436420000
    Жаль конечно, что Ван Перси уйдет из Ман.Юнайтед не на мажорной ноте, но таков футбол. Вообще очень достойная команда подобралась у Фенербахче! Нани, Рауль Меурелеш, Диего и вот теперь Ван Перси) Удачи Робину в Турции!
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    nahan
    1436444614
    РВП усилит атаку Фенера и народ там на футбол ходит, на Ван Перси будут ходить. Футбол там на приличном уровне.
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    ologreds
    1694997648
    numo435145
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