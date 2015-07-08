Моуриньо должен подписать с «Челси» новый контракт

Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуриньо в ближайшее время подпишет новый контракт со своим работодателем. Соглашение будет рассчитано на четыре года. Зарплата специалиста останется прежней – 12 миллионов евро в год.



Напомним, что «аристократы» уже 15-го июля отправятся в турне по Северной Америке.



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