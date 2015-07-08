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    Моуриньо должен подписать с «Челси» новый контракт

    Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуриньо в ближайшее время подпишет новый контракт со своим работодателем. Соглашение будет рассчитано на четыре года. Зарплата специалиста останется прежней – 12 миллионов евро в год.

    Напомним, что «аристократы» уже 15-го июля отправятся в турне по Северной Америке.

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    Источник: «Советский спорт»

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    08.07.2015 17:17
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    Комментарии (52)
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    bertoshas
    1436377971
    Заслужил!
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    bangladesh
    1436379781
    Мауриньо и Челси - синонимы!)
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    Катя_МЮ
    1436385705
    Кто-то удивлён? Моуриньо - очень ценный тренер. Челси незачем искать кого-то другого, пока есть Жозе, - шансов на выигрыш придостаточно, ибо тренер грамотный. Каким бы его ни считали, я лично считаю его очень интересным, начиная от интервью, которые он даёт просто в шикарной манере, заканчивая его профессионализмом в поиске наилучшего подхода к тому или иному футболисту. Жозе - именно тот харизматичный тренер, который не помешал бы любому клубу. И пусть некоторые, кому ни лень произносят всякую ерунду относительно его характера, именно он помогает быть ему на вершине. Поэтому. Лишь уважение.
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    Ruslan3132
    1436385930
    Все равно лучше всего Мауру подошел Челси.
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    Lucius Vorenus
    1436387574
    он крут
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    nahan
    1436416098
    Кто бы сомневался...
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    alessios1990
    1436419064
    Да подпишет Маур новое соглашение с Челси! Все таки это почти его второй дом) Тем более его все устраивает в этом клубе и руководство синих на него рассчитывает. Удачи Жозе на будущее)
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    ROIS
    1436466622
    Ура !
    Ответить
    ROIS
    1436466773
    Лучший клуб мира + лучший тренер мира = убойная сила ! В этом году АПЛ и ЛЧ наши !!!
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    ologreds
    1694997648
    numo435132
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