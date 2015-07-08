В Екатеринбурге презентовали макет стадиона к ЧМ-2018

Сегодня в Екатеринбурге был представлен официальный макет стадиона, который будет построен в уральском городе к чемпионату мира в 2018-м году. Сейчас стадион, который будет носить прежнее название «Центральный», находится на реконструкции, и в конечном счете должно получиться такое сооружение.











Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!