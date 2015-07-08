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    В Екатеринбурге презентовали макет стадиона к ЧМ-2018

    Сегодня в Екатеринбурге был представлен официальный макет стадиона, который будет построен в уральском городе к чемпионату мира в 2018-м году. Сейчас стадион, который будет носить прежнее название «Центральный», находится на реконструкции, и в конечном счете должно получиться такое сооружение.





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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.07.2015 16:33
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    Комментарии (91)
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    dh_power
    1436381847
    Г... полнейшее!!!
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    CL2014
    1436385027
    решили с экономить? на презентации в 2010 стадик намного красивее смотрелся
    Ответить
    SevillaMax
    1436385610
    Ну вот! За пару миллиардов долларов уже отчитались) ждем еще макетов!
    Ответить
    sold93
    1436387297
    теперь у букмекеров новое развлечение: ставки на то, кто быстрее - этот реконструируют или построят КОЕ-ЧЕЙ
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    Positive141
    1436387584
    Главное,чтобы старания не стали напрасными и Россию не лишили права на проведения ЧМ!
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    DраKулA
    1436388505
    Стадион будет готов в 2115-году)))
    Ответить
    nahan
    1436416065
    Красивый стадион получится.
    Ответить
    alessios1990
    1436418822
    Чем то напоминает Лужники в Москве! Только понятно, что это будет более современное и удобное для просмотра отличного футбола сооружение)
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    Liam_CSKA
    1436423901
    Это просто убожество. Так как после чм боковые трибуны разберут. Такого г свет не видал
    Ответить
    ologreds
    1694997648
    numo435128
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