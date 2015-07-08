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    Чернов: «Хотите, чтоб я играл? Купите абонемент»

    Защитник московского ЦСКА Никита Чернов призвал болельщиков красно-синих покупать сезонные абонементы на матчи команды.

    «Купите абонемент, если хотите, чтобы я играл в основе любимого клуба», – заявил Чернов.

    Напомним, что молодой футболист не провел ни одного матча в РФПЛ.

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    Источник: Instagram

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    08.07.2015 15:58
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    Комментарии (152)
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    Ангел неБесГрешен
    1436382081
    А ещё вроде берёза канючил, типа не купите абик-не вылечу спину. Назло бабушке отморожу уши. Назло контролёру куплю билет и не поеду.
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    Ангел неБесГрешен
    1436382412
    Слуцкий:-Не купите абик-перестану качаЦЦа в кресле. гинер:-Не купите абик-не на что будет работать с судьями. Натхо:-Не купите абик-не буду бить пенальти, их просто не будет, гинер так сказал...
    Ответить
    bset
    1436384092
    Хороший пиар))
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    ЮЗИК
    1436384246
    Это менеджер по рекламе
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    Lucius Vorenus
    1436388005
    круто
    Ответить
    post-navigator
    1436390786
    Группка настоящих армейских болельщиков может сыграть с Черновым ночью в тёмной подворотне в игру \"Купи кирпич\" :)
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    ПерекатиПоле
    1436395476
    Хорошая попытка кони, но нет. Все равно никто на кабинетных ходить не будет. Болельщика в отличии от судей не купишь, и этот факт печалит дядюшку Гинера.
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    alessios1990
    1436418613
    С чувством юмора у него все в порядке! В принципе не так и плохо смотрелся в своем дебютном матче против Австрии. Главное, чтобы парень не зазведился! Удачи Чернову)
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    cergei1971
    1436469516
    купи абонемент и выиграешь водокачку!!!!!!!!
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    ologreds
    1694997648
    numo435125
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