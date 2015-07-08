«Мордовия» разорвала контракт с Рустемом Мухаметшиным

Саранская «Мордовия» объявила о расторжении контракта с нападающим команды Рустемом Мухаметшиным. Это случилось по согласию обеих сторон.



«Наш клуб завершает сотрудничество с этим футболистом. Желаем Рустему дальнейших успехов в карьере, новых побед и достижений», – говорится в заявлении «Мордовии».



В минувшем сезоне РФПЛ Мухаметшин провел 6 матчей и дважды забил.



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