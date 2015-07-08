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    «Мордовия» разорвала контракт с Рустемом Мухаметшиным

    Саранская «Мордовия» объявила о расторжении контракта с нападающим команды Рустемом Мухаметшиным. Это случилось по согласию обеих сторон.

    «Наш клуб завершает сотрудничество с этим футболистом. Желаем Рустему дальнейших успехов в карьере, новых побед и достижений», – говорится в заявлении «Мордовии».

    В минувшем сезоне РФПЛ Мухаметшин провел 6 матчей и дважды забил.

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    Источник: Twitter

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    08.07.2015 15:49
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    Комментарии (8)
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    ukrab
    1436360031
    6+2 лимит почти
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    Зенит это Халк
    1436360290
    К нам его в Зенит !
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    Zenit-84
    1436361240
    Поздравляю
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    КПР
    1436361720
    Скандальчик.
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    bestolochch
    1436365174
    Это не Руслан, а его братец. Руслан еще подает надежды
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    cpartak60
    1436368007
    а руслан остается?
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    uvuamu
    1436369898
    Недавно попробовал одну штуку, после которой моя сексуальная жизнь кардинально изменилась к лучшему.Вот об этом уже и здесь пишут -- http://maximblog.gu.ma
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    ologreds
    1694997648
    numo435124
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