Молодой игрок «Зенита» переходит в РБ «Лейпциг»

18-летний защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Скопинцев продолжит карьеру в клубе второй немецкой Бундеслиги РБ «Лейпциг». Уже завтра футболист может быть представлен в качестве новобранца команды. Эту информацию подтверждает и спортивный директор «Лейпцига» Ральф Рангник. Сообщается, что немцам также интересен другой игрок «Зенита» – Джамалдин Ходжаниязов.



«Мы достигли соглашения с «Зенитом». В ближайшее время представим игрока. Сейчас делаем ему визу», – сказал функционер.



Отметим, что Скопинцев за первую команду «Зенита» не провел ни одного официального матча.



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