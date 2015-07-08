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    Молодой игрок «Зенита» переходит в РБ «Лейпциг»

    18-летний защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Скопинцев продолжит карьеру в клубе второй немецкой Бундеслиги РБ «Лейпциг». Уже завтра футболист может быть представлен в качестве новобранца команды. Эту информацию подтверждает и спортивный директор «Лейпцига» Ральф Рангник. Сообщается, что немцам также интересен другой игрок «Зенита» – Джамалдин Ходжаниязов.

    «Мы достигли соглашения с «Зенитом». В ближайшее время представим игрока. Сейчас делаем ему визу», – сказал функционер.

    Отметим, что Скопинцев за первую команду «Зенита» не провел ни одного официального матча.

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    Источник: Bild

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    08.07.2015 14:33
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    Комментарии (60)
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    Overbeer
    1436365479
    Дзюба?? ну а что? а вдруг?)
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    NeiSeS
    1436366516
    в хороший клуб переходит. ред булл очень быстро обороты набирает
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    Вакханалия
    1436366948
    А зачем зиниту воспитанники? Они ему не нужны, у зинита ведь есть Халк! Ведь зинит только Халками умеет обыгрывать всякие Мордовии да Амкары (и сливать матчи европейским середнякам, таким как Севилья :D). А без легионеров за 60мил€ зинит даже в топ-5 команд РФПЛ не дотянет. Вперёд Спартак!
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    Старый Пью
    1436366970
    Правильное решение. Пусть растет. Международный опыт, тем более в Германии - на пользу. Да и при полных трибунах играть приятно.
    Ответить
    112910415
    1436368836
    отличный выбор сделал парень, будет расти!
    Ответить
    Miaf
    1436368958
    Повезло парню, покидает кабинетный клуб неудачников. Вместо него возьмут еще одного Рондона.
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    Eezila
    1436373345
    Засуетились перед приближающимся ЧМ
    Ответить
    Lucius Vorenus
    1436387508
    Правильно!
    Ответить
    Урия Гип
    1436397990
    Где то в 89-90 г., играл за молодежную команду Зенита Михаил Зарицкий. Очень неплохой нап. По 2-3 мяча за игру забивал. В 18 лет стал играть за Боруссию М, и пропал. Потом играл за полупрофессиональные клубы Люксембурга, там и осел. Тогда Зенит ничего ему предложить не мог. Но сейчас то чего своими кадрами так разбрасываться?
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    ologreds
    1694997650
    numo435117
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