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    «Реал» устроит Касильясу церемонию прощания

    Мадридский «Реал» планирует устроить прощальную церемонию вратарю команды Икеру Касильясу, который в течение ближайших дней должен перейти в «Порту». Состоится она стадионе «Сантьяго Бернабеу», где будут присутствовать президент клуба, игроки и их семьи.

    «Мы говорим Икеру не «прощай», а «до свидания». Двери нашего клуба всегда будут открыты для него», – сказал представитель администрации «Реала».

    Переход Касильяса в «Порту», скорее всего, состоится в ближайшую пятницу.

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    Источник: Marca

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    08.07.2015 14:26
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    Комментарии (177)
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    goalaktika
    1436380897
    Мля.... ну и заголовки пошли. То церемония прощания Касильясу, то Касильяс вероятно станет драконом! Походу не зря сайт переименовали на БОМБАрдир!
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    Терек и Барса
    1436386254
    Я лично не понимаю многих кто поливает Реал грязью, ветеран он конечно да, но клуб с такими амбициями не может позволять себе такую вещь как \"привязанность\". Уйдёт Икер, на место придёт кто-то сильнее и моложе, приоритет для клуба \"ПОБЕДЫ\", никто не захочет проигрывать везде (но оставив в составе всех легенд).
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    Терек и Барса
    1436386337
    Как бы там небыло, Реал знает что делает. Иначе этот клуб небыл бы одним из лучших.
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    Lucius Vorenus
    1436387345
    круто
    Ответить
    nahan
    1436415171
    Для Порту это находка, а для Реала потеря, потом осознают это.
    Ответить
    Planet Georgia
    1436423337
    Удачи Касу в Порту,ЛЕГЕНДА!
    Ответить
    ANTI CULE
    1436423491
    Очередной тупой поступок Переса!!!
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    Vortex777
    1436425508
    Давайте все дружно пожелаем удачи Касильясу для которого Мадрид несомненно останется в сердце!
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    sash71
    1436599761
    И чем же Кас так разгневал Реал, что те решили с ним расстаться?
    Ответить
    ologreds
    1694997650
    numo435116
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