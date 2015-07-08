«Реал» устроит Касильясу церемонию прощания

Мадридский «Реал» планирует устроить прощальную церемонию вратарю команды Икеру Касильясу, который в течение ближайших дней должен перейти в «Порту». Состоится она стадионе «Сантьяго Бернабеу», где будут присутствовать президент клуба, игроки и их семьи.



«Мы говорим Икеру не «прощай», а «до свидания». Двери нашего клуба всегда будут открыты для него», – сказал представитель администрации «Реала».



Переход Касильяса в «Порту», скорее всего, состоится в ближайшую пятницу.



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