Димидко восстанавливается от травмы головы в стационаре

Полузащитник тульского «Арсенала» Александр Димидко продолжает оставаться на стационарном лечении после тяжелой травмы головы, полученной в недавнем товарищеском матче против «Калуги» (4:0). У игрока была диагностирована черепно-мозговая травма.



«Здоровье Димидко постепенно приходит в норму. Но еще он в стационаре. Представители клуба регулярно навещают Александра. Желаем скорейшего выздоровления», – говорится в заявлении «Арсенала».



Туляки начнут сезон ФНЛ 11-го июля домашним матчем против «Байкала».



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