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    Димидко восстанавливается от травмы головы в стационаре

    Полузащитник тульского «Арсенала» Александр Димидко продолжает оставаться на стационарном лечении после тяжелой травмы головы, полученной в недавнем товарищеском матче против «Калуги» (4:0). У игрока была диагностирована черепно-мозговая травма.

    «Здоровье Димидко постепенно приходит в норму. Но еще он в стационаре. Представители клуба регулярно навещают Александра. Желаем скорейшего выздоровления», – говорится в заявлении «Арсенала».

    Туляки начнут сезон ФНЛ 11-го июля домашним матчем против «Байкала».

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    Источник: Twitter

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    08.07.2015 12:50
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    Комментарии (5)
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    старина
    1436349558
    Ничо себе товарняк покатали!!
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    Levadia
    1436350625
    Товарняк!? Чего случилось-то?
    Ответить
    Vladimir 808
    1436350655
    Здоровья, Саше! И быстрее поправиться!
    Ответить
    sir_Alex
    1436358656
    Голову надо беречь
    Ответить
    ologreds
    1694997650
    numo435107
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