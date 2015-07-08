Угу Алмейда сегодня подпишет контракт с «Анжи»

Агент бывшего игрока «Кубани» Угу Алмейды Паулу Барбоза заявил, что его клиент сегодня станет футболистом махачкалинского «Анжи».



«В среду вопрос с переходом в дагестанскую команды должен решиться. Контракт Угу будет рассчитан на два года», – сказал агент.



В минувшем сезоне РФПЛ Алмейда провел 10 матчей и забил два мяча.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!