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    Угу Алмейда сегодня подпишет контракт с «Анжи»

    Агент бывшего игрока «Кубани» Угу Алмейды Паулу Барбоза заявил, что его клиент сегодня станет футболистом махачкалинского «Анжи».

    «В среду вопрос с переходом в дагестанскую команды должен решиться. Контракт Угу будет рассчитан на два года», – сказал агент.

    В минувшем сезоне РФПЛ Алмейда провел 10 матчей и забил два мяча.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    08.07.2015 12:34
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    Комментарии (35)
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    Нохчи Чоь
    1436355480
    Твой Босс и Отец что? Мамка не бось не дала седня? Из за того что двойку получил?
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    Vladimir32
    1436357101
    Зачем Анжи начинает собирать отработанный материал?! В Краснодаре абсолютно ничего не показал. Лучше бы кого молодого подписали...
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    alessios1990
    1436357172
    А зачем тогда переходил в Кубань? Уже не первый игрок, который переходит из краснодарского клуба в Анжи! Дагестанский клуб заметно усиляется перед стартующим сезоном в РПЛ я смотрю)
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    auersmacher
    1436358330
    Шпалыч подберёт к нему ключи и Угу наколотит банок 10. Хороший нап, цепкий, опытный. \"Анжи\" в этом сезоне может хорошо выстрелить.
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    ANJI 0552
    1436359953
    себе в очко засуньте эту желтую карточку ! вы че пiдоры творите? здесь уже не первый день оскорбляют целые нации вы же игнорируете. конченй сайт как все руководство этого сайта. баньте меня чепушилы жалкие! нацики пусть сидят и провокации создают. модеры пiдоры!
    Ответить
    serg33
    1436362183
    Реально, лучше молодого и перспективного купили бы)
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    ибрагимхалил
    1436364495
    туфту собирают
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    IKER-RAUL
    1436379903
    надеюсь Палыч знает как выжать из Угу максимум пользы
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    nahan
    1436413593
    Хороший игрок для линии атаки Анжи.
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    ologreds
    1694997650
    numo435106
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