«Реал» может отдать Лукаса Силву в аренду

Полузащитник «Реала» Лукас Силва скорее всего сменит клуб уже в это межсезонье. В связи с ограничениями по заявке бразилец не имеет достаточной игровой практики.

«Действительно, существует вариант, пр котором я отправлюсь в аренду, в «Реале» много игроков не из ЕС. По возвращении из отпуска у меня будет встреча с главным тренером, после чего я пойму что мне делать. В прессе ходит много слухов, но сейчас все мои мысли связаны с «Реалом» – приводит слова футболиста Sport TV.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.