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    «Реал» может отдать Лукаса Силву в аренду

    Полузащитник «Реала» Лукас Силва скорее всего сменит клуб уже в это межсезонье. В связи с ограничениями по заявке бразилец не имеет достаточной игровой практики.

    «Действительно, существует вариант, пр котором я отправлюсь в аренду, в «Реале» много игроков не из ЕС. По возвращении из отпуска у меня будет встреча с главным тренером, после чего я пойму что мне делать. В прессе ходит много слухов, но сейчас все мои мысли связаны с «Реалом» – приводит слова футболиста Sport TV.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.07.2015 08:06
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    Комментарии (14)
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    Карпати1963
    1436337022
    класно
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    -SHERLS
    1436338387
    Я сразу говорил,что Реал-помойка и нечего туда идти,пустая трата времени,там кирует всем -Роналду.....ду-ду!!!
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    dimagas1
    1436339498
    Зачем его брали? Наверно думали что и Реалу забанят трансферы? Больше не могу придумать причину.
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    Ruslan3132
    1436341559
    в Аренду, желательно в Испании. И без этих своих глупых вставок про обратный выкуп из аренды за 7,5 лямов )))
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    starche
    1436341685
    Уходят из реала..............
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    Z v e r o b o y
    1436343103
    хорошо
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    Пластун
    1436349760
    Разогнать и расформировать этот позор футбола. Затем отправить в лигу к Зидану. Пусть докажут честной игрой своё право играть в сегунде. По другому не получится наладить игру.
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    Planet Georgia
    1436366650
    Пора уже и отдавать в аренду...
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    рус фан
    1436375105
    Может в аренде он и наберется необходимого опыта прибавит в физике и отборе.
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    ologreds
    1694997651
    numo435090
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