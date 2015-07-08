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    Эменике покинул «Фенербахче»

    28-летний нападающий Эммануэль Эменике, известный российским болельщикам по выступлениям за «Спартак», сменил клубную прописку. Клуб из ОАЭ «Аль– Аин» арендовал форварда у турецкого «Фенербахче» сроком на один год, после того как тот продлил контракт с клубом из Стамбула.

    Напомним, ранее пресса писала о возможном возвращении Эменике в «Спартак» и имеющемся у форварда предложении из «Тоттенхэма».

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    Источник: Sports.ru

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    08.07.2015 06:30
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    Комментарии (19)
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    ДАША Д
    1436337849
    Путешествует по миру, осталось в Австралию съездить.
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    kkomov
    1436339843
    пишут всегда одно а получается все иначе.
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    vyishenka
    1436341081
    На понижение пошёл, в Эмиратах чемпионат послабее будет.
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    Z v e r o b o y
    1436342937
    хорошо
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    dante_voorhees
    1436346154
    Отлично, теперь надо продать Холмен, Красич, Кадлец, а то реально много легионеров у Фенербахче, лимит не позволит им всем играть так что рад что Эменике ушел
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    asgard25
    1436348853
    Рановато карьеру завершает!
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    multiscan
    1436353379
    В 28 лет оказаться в Эмиратах (Китае и прочих футбольных Мумба -_Юмбах)- позор!
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    nahan
    1436369763
    По мне второй Это'О...
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    Lucius Vorenus
    1436393500
    rhenj
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    ologreds
    1694997651
    numo435084
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