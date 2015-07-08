Эменике покинул «Фенербахче»

28-летний нападающий Эммануэль Эменике, известный российским болельщикам по выступлениям за «Спартак», сменил клубную прописку. Клуб из ОАЭ «Аль– Аин» арендовал форварда у турецкого «Фенербахче» сроком на один год, после того как тот продлил контракт с клубом из Стамбула.

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Напомним, ранее пресса писала о возможном возвращении Эменике в «Спартак» и имеющемся у форварда предложении из «Тоттенхэма».