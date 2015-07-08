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    «Реал» ответил отказом на предложение «Челси» по Иско

    Мадридский «Реал» отказался продавать своего полузащитника Иско в лондонский «Челси», несмотря на предложенные «пенсионерами» 28 миллионов евро. Сообщается, что против продажи хавбека выступает лично главный тренер «сливочных» Рафаэль Бенитес, рассчитывающий на Иско.

    Среди претендентов на испанца фигурирует также туринский «Ювентус».

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    Источник: Mirror.co.uk

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    08.07.2015 00:37
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    Комментарии (80)
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    ballak144
    1436337160
    неужели Оскара продадут?
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    Ruslan3132
    1436341139
    28 лямов? )))))))) ахахахахаха, с дуба рухнули что ли?! Если какой то Погба стоит больше 80, то Иско все 130 стоит!
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    Z v e r o b o y
    1436342666
    хорошо
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    012
    1436352235
    а кто еще всяких иньест будет в дураках оставлять
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    Raulya
    1436354246
    Хоть Иско остается и то радость))))
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    Die Roten
    1436357795
    может им денег мало
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    nahan
    1436368425
    Ясное дело,что что Иско не продадут.
    Ответить
    Planet Georgia
    1436370932
    За Иско минимум 35 млн...
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    ROIS
    1436467217
    Жаль. Отличный игрок.
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    ologreds
    1694997651
    numo435076
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