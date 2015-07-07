Петржела: "Не понимаю, почему на "Зенит" продолжают ходить болельщики"

Бывший главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Властимил Петржела выразил негодование тем, что в клубе из Северной Пальмиры наблюдается засилье легионеров.



"Решение вызволить из команды Александра Кержакова, Анатолия Тимощука, Андрея Аршавина находится в введении главного тренера. Теперь возникает проблема - в клубе больше нет питерских воспитанников. Это уже не "Зенит", а какой-то иностранный коллектив. Удивляюсь, как болельщики продолжают ходить на стадион. В мои времена все хотели, чтоб играли молодые местные ребята. Не вижу смысла детям заниматься футболом, если в команду из родного города они все равно не попадают", - посетовал Петржела.



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