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  • Петржела: "Не понимаю, почему на "Зенит" продолжают ходить болельщики"

Петржела: "Не понимаю, почему на "Зенит" продолжают ходить болельщики"

7 июля 2015, 23:40
230

Бывший главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Властимил Петржела выразил негодование тем, что в клубе из Северной Пальмиры наблюдается засилье легионеров.

"Решение вызволить из команды Александра Кержакова, Анатолия Тимощука, Андрея Аршавина находится в введении главного тренера. Теперь возникает проблема - в клубе больше нет питерских воспитанников. Это уже не "Зенит", а какой-то иностранный коллектив. Удивляюсь, как болельщики продолжают ходить на стадион. В мои времена все хотели, чтоб играли молодые местные ребята. Не вижу смысла детям заниматься футболом, если в команду из родного города они все равно не попадают", - посетовал Петржела.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Петржела Властимил
Комментарии (230)
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Luter Red
1436303491
Трудно про это говорить в современных реалиях, но все таки он прав...
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Baksa66666
1436303932
Интересно будет слышать на матчах Зенита как Вираж будет орать \"Русские вперед\" ... гоняя тем самым наемных контрактников)))
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Юргорден
1436305984
Гудбой пішов добровольцем в армію. Засів він у знаменитій траншеї, виритій на східному кордоні, і спостерігає в бінокль за російською територією, чекаючи, коли звідти агресія почнеться, і танки підуть. Перший день - танків немає. Проїхав трактор з причепом. Другий день – танків немає. Проїхав автобус з двома бабусями. Третій день – танків немає. Кордон перебіг козел, мекнул, і повернувся назад. Гудбой шле повідомлення у Верховну Раду: «Я розгадав обманні маневри ворога. На четвертий день агресор зробить атаку з тилу». Четвертий день. Раптово ззаду на Гудбоя навалюється здоровенний сержант з іншої частини і починає зривати з нього штани. Гудбой млосно постогнує: - Ну що ти робиш, противний... Війна
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pereletnii
1436307728
Рада. В частности, авторы законопроекта предлагают вместо слова \"Россия\" использовать только полное наименование \"Российская Федерация\" либо слово \"Московия\". За нарушение этого правила предлагается ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы сроком до 12 лет. --------- Охохох дэмакратия свобоооода
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eaguar
1436318915
Зенит 2 для питерских воспитаников .
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spartach091
1436319539
да там 99%глоров,начали топить когда Газпром пришел
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aMur
1436327735
Болельщики ходят смотреть не на Зенит, а на деньги Газпрома.
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Fusion
1436334419
Каждый нормальный адекватный болельщик ПИТЕРСКОГО Зенита никогда не будет болеть за это легионерское стадо во главе с рыжим ссыклом,в нападение у которого рэндом и кручкохвостый(даже произносить противно). Те кто пойдет на Петровский в воскресенье неадекваты, этот сезон для Зенита потерян...
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JI e x a
1436339475
Да, точно, надо брать всякие поленья, вроде кокорина и прошей шелухи, который не смогут никогда в своей жизни ничего выиграть, НО ЗАТО СВОИ ВОСПИТАННИКИ!! Играть должны лучшие, и если у нас растут одни дубы и сосны, то играть будут легионеры. А иначе так и будет наша сборная из местных воспитанников сливать всяким Австриям и Молдованам
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ОЛЛС
1436348777
Мне приятно,когда в финале УЕФА голы в ворота \"Спортинга\" забивают Жирков и Березуцкий,но не менее приятно,когда это делает Вагнер Лав.Я не делаю различий,ведь мы все - одна команда! Самый лучший итог выступлений любимой команды - её победа. Петржела решил напомнить о своем существовании?
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