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    Ребров продолжит быть капитаном «Спартака»

    Вратарь московского «Спартака» Артем Ребров продолжит носить капитанскую повязку в своем клубе. Это решение главного тренера команды Дмитрия Аленичева, которое он озвучил сегодня после товарищеского матча против немецкого «Фрайбурга» (1:0).

    Добавим, что сегодня Ребров отразил пенальти от известного немецкого футболиста Нильса Петерсена.

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    Источник: «Советский спорт»

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    07.07.2015 22:23
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    Комментарии (73)
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    dasaev79
    1436332359
    Фу конским навозом ваняет.
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    nahan
    1436332799
    Реброву капитану удачи.
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    ABir
    1436334171
    Будущий первый номер сборной России!
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    Z v e r o b o y
    1436342258
    хорошо
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    makkie
    1436352215
    Самый оптимальный выбор. Но конечно до Титова ему далековато еще в этом плане. Но благо сам Титов сейчас в тренерском штабе. Поможет. Круто вчера пенку отбил Артем!
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    vyishenka
    1436361943
    Как говорится на безрыбье и Ребров...
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    Igrov
    1436367357
    Удачи нашему капитану!
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    PLipatov
    1436393371
    рад за Артема.
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    ПерекатиПоле
    1436395340
    По этому поводу и любимую штангу в ресторан сводить можно...
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    ologreds
    1694997652
    numo435064
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