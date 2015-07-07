Ребров продолжит быть капитаном «Спартака»

Вратарь московского «Спартака» Артем Ребров продолжит носить капитанскую повязку в своем клубе. Это решение главного тренера команды Дмитрия Аленичева, которое он озвучил сегодня после товарищеского матча против немецкого «Фрайбурга» (1:0).



Добавим, что сегодня Ребров отразил пенальти от известного немецкого футболиста Нильса Петерсена.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

