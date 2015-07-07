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    Паршивлюк пропустит месяц из-за травмы

    Защитник московского «Спартака» Сергей Паршивлюк будет вынужден пропустить ближайший месяц по причине травмы, полученной на одной из тренировок на сборе в Швейцарии. Футболист не участвует в товарищеском матче с немецким «Фрайбургом», который проходит в эти минуты.

    Предположительно Паршивлюк восстановится к поединку 4-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2015 20:03
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    Комментарии (27)
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    Сергей Саныч
    1436295521
    Здоровья.
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    Блоссия
    1436295936
    Здоровья. Очень жаль.
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    tesch
    1436296063
    не везет Сереге.
    Ответить
    Alex 85
    1436298046
    Комбаров К не хуже его сейчас,легко заменит.
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    kkomov
    1436298376
    толку от него вовсе ноль - жалеть свинам нечего. а для сборной только облегчение.
    Ответить
    shvets
    1436299402
    Здоровья.
    Ответить
    Zanuda-MU forever
    1436306980
    ну Женя должен заменить , здоровья Сереже .
    Ответить
    Evgenii31
    1436311047
    жаль
    Ответить
    KURUM
    1436421625
    Не везет, так не везет..
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    ologreds
    1694997653
    numo435052
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