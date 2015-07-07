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    • Никола Аморузо: «Уверен, что Аленичев выиграет множество трофеев со «Спартаком»

    Никола Аморузо: «Уверен, что Аленичев выиграет множество трофеев со «Спартаком»

    Бывший нападающий «Ювентуса» Никола Аморузо отметил, что тренерский потенциал Дмитрия Аленичева проявлялся еще во времена их совместной игры за «Перуджу». Россиянин и итальянец выступали вместе в итальянском клубе с 1999 по 2000 год.

    «У меня прекрасные воспоминания об Аленичеве, – приводит Itasportpress.it слова Аморузо. – Это особенный футболист и идеальный партнер на футбольном поле. Как футболист он был очень техничен и профессионален. Сезон в «Перудже» он провел великолепно, даже несмотря на то, чтоему приходилось бороться за место в составе с Хидетоши Накатой. Уже тогда было видно, что из него может вырасти большой тренер, так как он часто давал полезные советы, касающиеся тактики команды. У Дмитрия огромный опыт, и я уверен, что он выиграет множество трофеев со «Спартаком». Желаю ему удачи, потому что это удивительный человек».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.07.2015 18:50
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    Комментарии (58)
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    Пичушкин
    1436293414
    кубок соли и турнир кожаный мяч
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    Vezha
    1436293672
    Свинорылые только и делают что каждый год, когда приходит новый тренер орут :ну всё, ну сейчас мы всех и всяк, а к новому году затыкаю рыльца и даже не пи пи
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    Adler angriff
    1436297857
    Со спартаком можно выиграть только пустое множество трофеев.
    Ответить
    ЮЗИК
    1436299188
    будем надеется
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    Красно Синий воин
    1436300015
    Никола Аморузо не смеши народ!!!
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    Великий ЦСКА Москва
    1436302086
    Много трофеев может выигрывать только Великий ЦСКА!!!
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    Zanuda-MU forever
    1436307160
    твои слова да богу в уши !)
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    Pirboy71
    1436324217
    Ему всего то работать полгода, в Спартаке много бывших Спартачи, это как басня Крылова. Удачи Вам)))))))))))))
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    hofman
    1436346985
    Что ты добавить. Самый титулованный футболист России! Да же с Мауром довелось поработать. Любой наш тренер позавидует его опыту.
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    ologreds
    1694997654
    numo435046
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