Никола Аморузо: «Уверен, что Аленичев выиграет множество трофеев со «Спартаком»

Бывший нападающий «Ювентуса» Никола Аморузо отметил, что тренерский потенциал Дмитрия Аленичева проявлялся еще во времена их совместной игры за «Перуджу». Россиянин и итальянец выступали вместе в итальянском клубе с 1999 по 2000 год.



«У меня прекрасные воспоминания об Аленичеве, – приводит Itasportpress.it слова Аморузо. – Это особенный футболист и идеальный партнер на футбольном поле. Как футболист он был очень техничен и профессионален. Сезон в «Перудже» он провел великолепно, даже несмотря на то, чтоему приходилось бороться за место в составе с Хидетоши Накатой. Уже тогда было видно, что из него может вырасти большой тренер, так как он часто давал полезные советы, касающиеся тактики команды. У Дмитрия огромный опыт, и я уверен, что он выиграет множество трофеев со «Спартаком». Желаю ему удачи, потому что это удивительный человек».



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