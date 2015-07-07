Угу Алмейда проходит медобследование в «Анжи»

Бывший нападающий краснодарской «Кубани» Угу Алмейда близок к переходу в махачкалинский «Анжи».
В настоящее время игрок находится в Риме, где проходит медобследование для «Анжи». По его итогам будет принято решение о контракте.
В прошлом сезоне 31-летний португалец выступал за краснодарскую «Кубань», за которую провeл 10 матчей в премьер-лиге и забил два мяча. На счету нападающего также 56 матчей за сборную Португалии, в которых он забил 19 мячей.
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