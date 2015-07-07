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    Угу Алмейда проходит медобследование в «Анжи»

    Бывший нападающий краснодарской «Кубани» Угу Алмейда близок к переходу в махачкалинский «Анжи».

    В настоящее время игрок находится в Риме, где проходит медобследование для «Анжи». По его итогам будет принято решение о контракте.

    В прошлом сезоне 31-летний португалец выступал за краснодарскую «Кубань», за которую провeл 10 матчей в премьер-лиге и забил два мяча. На счету нападающего также 56 матчей за сборную Португалии, в которых он забил 19 мячей.

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    Источник: Sports.ru

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    07.07.2015 17:15
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    Комментарии (109)
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    Нохчи Чоь
    1436286894
    skynet и твой босс. Вы приблудные свиньи. Если у вас так накипелось на нас, то что вы в инете сидите? Найдите в своем городе горца, и скажите ему прям в лоб, что и как вы о нем думаете. Ой, что это я,зачем на рандеву, када можно в инете гадости писать про кавказцев, мужество то нет!
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    Juventus21
    1436288910
    Хм...не верится, что в Анжи у Алмейды дела пойдут в гору.
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    spartach091
    1436290974
    ну норм че,на замену можно брать
    Ответить
    goga1332
    1436291321
    дружно ждем очередного позора от дагестанского дома престарелых и обиженных жизнью жить как скот в кишлаках по уши в навозе на одни лишь дотации ))
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    IKER-RAUL
    1436297545
    неожиданно... ну раз подписывают то надеюсь Палыч знает зачем, побольше голов Алмейде с Анжи!
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    авалон
    1436302720
    товой бос ,ты черт конченный
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    нoГГано
    1436332595
    Не путевое приобретение
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    -Дигорец-
    1436335272
    А модеры чё,все в Крым уехали?)
    Ответить
    Caesar555
    1436339045
    Решил почитать эту новость, вижу один срач на ветке, устроенный недалеким националистом.
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    ologreds
    1694997654
    numo435041
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