Угу Алмейда проходит медобследование в «Анжи»

Бывший нападающий краснодарской «Кубани» Угу Алмейда близок к переходу в махачкалинский «Анжи».



В настоящее время игрок находится в Риме, где проходит медобследование для «Анжи». По его итогам будет принято решение о контракте.



В прошлом сезоне 31-летний португалец выступал за краснодарскую «Кубань», за которую провeл 10 матчей в премьер-лиге и забил два мяча. На счету нападающего также 56 матчей за сборную Португалии, в которых он забил 19 мячей.