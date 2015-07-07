«Манчестер Юнайтед» предлагает «Баварии» 82 млн евро за Мюллера

"Манчестер Юнайтед» пытается заполучить форварда «Баварии» Томаса Мюллера. По сообщению источника, английский клуб предлагает за игрока 82 миллиона евро.



Известно, что председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге встретился с вице-президентом «МЮ» Эдом Вудвордом по поводу трансфера Мюллера.



Ранее сообщалось, что манкунианцы готовы обменять Ди Марию в «Баварию» на Мюллера и Роббена.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.