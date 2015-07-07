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    • «Манчестер Юнайтед» предлагает «Баварии» 82 млн евро за Мюллера

    «Манчестер Юнайтед» предлагает «Баварии» 82 млн евро за Мюллера

    "Манчестер Юнайтед» пытается заполучить форварда «Баварии» Томаса Мюллера. По сообщению источника, английский клуб предлагает за игрока 82 миллиона евро.

    Известно, что председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге встретился с вице-президентом «МЮ» Эдом Вудвордом по поводу трансфера Мюллера.

    Ранее сообщалось, что манкунианцы готовы обменять Ди Марию в «Баварию» на Мюллера и Роббена.

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    Источник: Sports.ru

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    07.07.2015 14:16
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    Комментарии (251)
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    spartacus333
    1436336492
    мюллер выдающийся игрок. немного недооцененный сми и это даже хорошо. потенциально он сегодня один из лучших нападающих мира. если мю получит его в обмен на ди марию, то это будет решением многих проблем.
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    Die Roten
    1436340123
    опять эти слухи.((
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    baltazar M-C
    1436348079
    Разбрасываемся баблищем...что МЮ чТо МС ...
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    ZaZizu
    1436358195
    Мюллер за 82 млн? мю сошёл с ума!
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    KATALONIAFAN
    1436369763
    намечается сделачка от каторой баварки будет трудно отказаться...МЮ хочет взять баблом красаво!!
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    KATALONIAFAN
    1436369807
    похоже глоров баварки ряды поредеют начисто ....будет мюнхренское вымирание..
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    DonnyDarko
    1436385609
    мне вот интересно,если Барса начнёт сосать,куда же твоя голова эмигрирует?
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    XaXatyn
    1436385930
    САФ не у руля клуба пошли огромные траты!
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    lobsterdam
    1436540739
    сколько ж тогда стоит ДМ, страшно подумать!
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    ologreds
    1694997655
    numo435028
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