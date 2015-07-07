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    «Челси» предложил 11 миллионов фунтов за аренду «Уэмбли»

    Лондонский клуб «Челси» предложил платить 11 миллионов фунтов в год за аренду стадиона «Уэмбли» для домашних матчей команды во время реконструкции «Стэмфорд Бридж».

    «Синие» планируют использовать арену в 2017-2020 годах. По сообщению источника, «Челси» предложил на три миллиона больше, чем «Тоттенхэм», которому также потребуется арена для проведения домашних матчей на этот период, во время которого будет строиться новый стадион «шпор».

    Однако ни одна команда не имеет права пользоваться всеми трибунами 90-тысячного стадиона «Уэмбли» из-за ограничения, связанного с большим количеством мероприятий, проводимых на легендарной арене. Предполагается, что во время футбольных матчей будет перекрываться верхний ярус, чтобы посещаемость игр не превышала 51 тысячи человек.

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    Источник: Р-Спорт

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    07.07.2015 12:47
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    Комментарии (78)
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    stelsy
    1436268982
    Короли Лондона будут играть на Уэмбли
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    Это_же_Энфилд
    1436271693
    Самый большой стадион в Англии.
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    Adler angriff
    1436272724
    В Лондоне больше классных арен, чем в России и Украине вместе взятых.
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    Zen-Aky
    1436272975
    Было бы неплохо если имен о Челси выиграет этот спор с ТТХ играть на \"Уэмбли\".Челси заслуживает этого больше всех единственная команда из Лондонских которая брала ЛЧ.
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    WhiteLuckyBuster
    1436273557
    играть на такой легенда огромная честь
    Ответить
    Павлюченко 13
    1436288446
    А кому стадион принадлежит то?
    Ответить
    ЮЗИК
    1436290619
    Кто больше
    Ответить
    nnbb199O
    1436333384
    Никто их не пустит на Уэмбли
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    bazza
    1436376643
    уважаемые родители, заберите пожалуйста у ваших детей электронные устройства, а то после такой пурги челси не сдадут в аренду стадион.
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    ologreds
    1694997655
    numo435022
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