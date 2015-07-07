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    Алексис Санчес пропустит старт сезона

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес пропустит старт сезона в английской Премьер-лиге. «Канониры» уже на этой неделе начнут предсезонную подготовку, однако руководство клуба из-за участия чилийца в Кубке Америки предоставило игроку трехнедельный отдых.

    Ожидается, что Санчес приступил к тренировкам 27 июля, а уже 2 августа его команде предстоит играть с «Челси» в матче за FA Community Shield.
    Напомним, что на завершившемся недавно Кубке Америки Санчес точным ударом в серии послематчевых пенальти помог своей команде обыграть сборную Аргентины и стать обладателем трофея.
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    Источник: «Советский спорт»

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    07.07.2015 10:35
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    Комментарии (32)
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    Triem
    1436265933
    Разумно конечно предоставить ему отдых!
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    Lil_Nigga
    1436267378
    все правильно, физику он подтянет быстро, главное эмоционально разгрузиться, хотя как утверждают, после побед и восстанавливаться проще
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    Juventus 32
    1436268114
    Грамотно поступили
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    mphuZ
    1436268385
    Пускай отдыхает. А то из-за своей усталось опять начнёт тянуть команду вниз(( Слишком много он на себя берёт..
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    polc75
    1436268598
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    f_live
    1436270131
    Заслуженно, читал новость, что Алексис заявил что ему и 2 недель достаточно ) энержайзэр ))
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    Svetliy_33
    1436270966
    Правильно, пусть отдохнет.
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    ManUtd4
    1436284462
    Разумно. Иначе сбавит в начале или к середине, лучше пусть сейчас отдохнёт.
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    Шмавон
    1436285760
    правильно, а то после ЧМ все убитые были
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    ologreds
    1694997655
    numo435011
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