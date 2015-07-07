«Ливерпуль» представил Милнера

Английский «Ливерпуль» провел презентацию своего новичка Джеймса Милнера, перешедшего в команду из «Манчестер Сити». Игрок получил футболку с седьмым номером.
Проведя пять лет в «Манчестер Сити» Милнер не стал продлевать контракт с клубом и перешел в «Ливерпуль» в качестве свободного агента. В прошлом сезоне Джеймс сыграл за «горожан» в 32 матчах чемпионата и отметился пятью забитыми мячами.
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