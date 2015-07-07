Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Ливерпуль» представил Милнера

    Английский «Ливерпуль» провел презентацию своего новичка Джеймса Милнера, перешедшего в команду из «Манчестер Сити». Игрок получил футболку с седьмым номером.

    Проведя пять лет в «Манчестер Сити» Милнер не стал продлевать контракт с клубом и перешел в «Ливерпуль» в качестве свободного агента. В прошлом сезоне Джеймс сыграл за «горожан» в 32 матчах чемпионата и отметился пятью забитыми мячами.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2015 08:23
    Рекомендуем
    Комментарии (30)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Z v e r o b o y
    1436256390
    хорошо
    Ответить
    Это_же_Энфилд
    1436258949
    Чем то Дирка Кюйта напоминает, такой же работоспособный.
    Ответить
    sir_Alex
    1436266534
    Усиление для Ливерпуля
    Ответить
    nintend0
    1436267346
    Отличный игрок, удачи ему. В МС недооценили его)
    Ответить
    Inside91
    1436267593
    Чемпионом АПЛ стал, теперь можно спокойно и в колбаску перейти)))
    Ответить
    champions 20
    1436269190
    ВРОТатуи в этом году серьёзно усиляются . Могут и выше 7места подняться .
    Ответить
    Svetliy_33
    1436270298
    Усилит надеюсь.
    Ответить
    Таганский
    1436293153
    Джеймс должен усилить Ливерпуль - парень трудовой, работяга.. Обязан помочь!!
    Ответить
    RMUKMU
    1436299727
    Милнер бесплатно, это успех.
    Ответить
    ologreds
    1694997656
    numo435002
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+