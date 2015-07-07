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    Ван Перси может в среду перейти в «Фенербахче»

    Турецкий «Фенербахче» продолжает переговоры с «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера нападающего англичан Робина Ван Перси. Переход может быть оформлен уже в среду, а сам голландец заключит с турецким клубом четырехлетний контракт.

    Ранее собщалось, что Ван Перси интересовался «Бешикташ», чье предложение голландец отклонил. Напомним, что состав «Фенербахче» в это межсезонье уже пополнился одним игроком «МЮ» -португальцем Нани, на которого не рассчитывал голландский наставник англичан Луи Ван Гаал.

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    Источник: Skysports

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    07.07.2015 07:24
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    Комментарии (26)
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    Макалай Калкин
    1436250920
    В Манчестере он уже сделал все, что мог. Чтобы не быть балластом, пора уходить в более слабую команду.
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    DXTK
    1436252286
    А через год когда Ван Гаал ничего не выиграет в очередной раз поедет в след за своим любимчиком и возглавит турецкую команду.
    Ответить
    Барабуля
    1436253571
    Для туреции это шикарный переход
    Ответить
    dante_voorhees
    1436254245
    Красава восьмой трансфер уже. Трансферная стоимость клуба Фенербахче 175,45 milyon € TOP 5 - цен игроков Фенербахче. Ван Перси - 25,00 milyon € Нани - 15,00 milyon € Мусса Сов - 13,00 milyon € Джанер - 13,00 milyon € М. Топал - 12,00 milyon € Новые трансферы в этом году 2015 Ван Перси - 25,00 milyon € Нани - 15,00 milyon € Кьер - 8,00 milyon € Жозеф - 7,50 milyon € Фернандао - 7,00 milyon € Фабиану - 6,50 milyon € Шанер О. - 6,00 milyon € Абдуллае Ба - 2,50 milyon €
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    Z v e r o b o y
    1436256527
    хорошо
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    tewelL
    1436257252
    ебать ахуеть можно [Мат запрещен, читайте правила! ]а
    Ответить
    Ден 781
    1436259212
    А почему его Милан не хочет брать, атакующий голландец в составе Милана, это всегда к удаче
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    Sevastopol-www
    1436259615
    Не захотел в Турцию... А зря...
    Ответить
    Ice van Reed
    1436271260
    Эту новость уже опровергли
    Ответить
    ologreds
    1694997657
    numo434998
    Ответить
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