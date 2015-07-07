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    «Шахтер» сыграет на турнире в Швейцарии

    Донецкий «Шахтер» завершив выступление в Польше на турнире LOTTO Lubelskie Cup, где «горняки» заняли 3-е место, отправился в горный городок Кран-Монтана. Тут команда проведет заключительную часть летних сборов перед стартом футбольного сезона.

    7 июля «горняки» стартуют в турнире Valais Cup. Кроме украинцев, в нем примут участие «Лион», «Эйндховен»,«Базель» и «Сьон». Каждый из этих клубов проведет по два поединка. Места будут распределяться согласно общему количеству заработанных очков. Согласно расписанию, 7 июля «Шахтер» сыграет со «Сьоном», а 9 июля – с «Базелем».

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    Источник: ФК «Шахтер»

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    07.07.2015 07:07
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    cska plus
    1436243731
    посмотрим как выглядит Шахтёр без Адриано!
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    Zenit-84
    1436244190
    Удачи Шахтеру
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    АрсенБурбулятр
    1436246146
    Эйндховен это я так понимаю не тот что ПСВ, т.к. там в Eerste Divisie (пердиве) выступает вроде такой клуб
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    Cool-Kurt Angle
    1436254606
    Шахтер когда вновь будет донецким? =/
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    Z v e r o b o y
    1436256562
    хорошо
    Ответить
    alboro
    1436258985
    успехов
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    Sevastopol-www
    1436259646
    Кубковые бойцы...
    Ответить
    Jarvis
    1436295418
    Сьону проиграл 2-3
    Ответить
    ologreds
    1694997657
    numo434997
    Ответить
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