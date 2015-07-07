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    «Манчестер Сити» требует за Джеко 20 млн. евро

    «Манчестер Сити требует за переход своего нападающего Эдина Джеко в «Рому» 20 млн. евро. Римляне уже договорились с боснийцем об условиях личного контракта, который будет рассчитан на 4 года с окладом 4,5 млн. евро за сезон, и пытаются убедить англичан немного снизить цену на 29-летнего футболиста – собщает Sky.

    В прошлом сезоне Джеко провел в составе «горожан» 32 матча во всех турнирах и отметился шестью результативными ударами.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.07.2015 06:10
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    Комментарии (13)
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    CriRо
    1436244421
    Зенит бери да покупай
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    Arturros
    1436246889
    Не даст Рома за этого дерева стоко денег.Так и будет до конца контракта лавку греть,либо мешок должен серезно снижать стоимость..
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    cannongun
    1436248662
    20 дохрена. за 12 в рому норм
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    Макалай Калкин
    1436250704
    10-15 за это полено - край.
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    Z v e r o b o y
    1436256663
    хорошо
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    FRZZ
    1436257851
    За 32 матча 6 голов не фонтан конечно... но и 20 млн. евро не много для него.
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    caravanbashi
    1436257946
    Думаю что Джеко еще скажет слово и Вольфсбург был не последним успехом. Его проблема та же самая, что и у Торреса и Фалькао - игнорируют партнеры.
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    Juventus21
    1436258300
    За Джеко можно и нужно отвалить 20 лямов. Рома только выиграет от этого трансфера
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    Kolyash
    1436261959
    Цена в 20 млн за Эдина адекватна
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    ologreds
    1694997657
    numo434993
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