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    «Манчестер Юнайтед» не прочь расстаться с Рафаэлом

    Английский «Манчестер Юнайтед» изъявляет желание продать своего защитника Рафаэла, но хотел бы получить достойное и приемлемое предложение. Источник уже называет круг претендентов на бразильца: «Галатасарай», «Наполи», «Фиорентина».

    В минувшем сезоне АПЛ Рафаэл сыграл 10 матчей.

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    Источник: Skysports

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    07.07.2015 01:15
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    Комментарии (17)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Mr_Tim
    1436245088
    Может уход в другой клуб поможет ему еще поиграть норм)
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    Виталик ManUtd Rus
    1436246594
    Жаль , очень жаль !
    Ответить
    Red_team
    1436247799
    Дармиана берут на его место
    Ответить
    Макалай Калкин
    1436250448
    Как говаривал Олег Иваныч в бытность тренера: \"отработанный материал\")))
    Ответить
    Z v e r o b o y
    1436256771
    хорошо
    Ответить
    yudin_duda
    1436262491
    Хороший защитник. но, к сожалению, очень хрустальный, стоит дать ему последний шанс
    Ответить
    man_united red
    1436282794
    жаль парня
    Ответить
    lobsterdam
    1436294720
    а вот это зря, столько он полезного сделал для клуба!
    Ответить
    RMUKMU
    1436298768
    В последний чемпионский сезон, он был одним из лучших.
    Ответить
    ologreds
    1694997657
    numo434989
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