«Манчестер Юнайтед» не прочь расстаться с Рафаэлом

Английский «Манчестер Юнайтед» изъявляет желание продать своего защитника Рафаэла, но хотел бы получить достойное и приемлемое предложение. Источник уже называет круг претендентов на бразильца: «Галатасарай», «Наполи», «Фиорентина».



В минувшем сезоне АПЛ Рафаэл сыграл 10 матчей.



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