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    Ван Гаал: «Уважаю Месси за его скромность»

    Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился своим мнением о футболисте испанской «Барселоны» Лионеле Месси.

    «Аргентинец показывает высочайший уровень игры практически в каждом матче, он постоянно хочет что-то доказать – в первую очередь самому себе. Несмотря на великий талант, Месси остается очень скромным. Мне это импонирует и заставляет его предельно уважать», – заявил голландец.

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    Источник: «Советский спорт»

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    06.07.2015 23:25
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    Комментарии (114)
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    112910415
    1436236209
    примерно так
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    БарсаДав
    1436240119
    Незнаю какой он там скромный, но: Лионель оскорбил Арбелоу на стоянке в присутствии его беременной жены и ребенка. Пинал мячом в пожилых болельщиков Реала. Из-под тишка сзади бил соперников за что неоднократно получал удаления. Разве такого человека можно назвать скромным?
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    cska plus
    1436240803
    выскочки скромными не бывают))
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    Truly
    1436247009
    Скромненько так налоги не платил. Голубой воришка :)
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    Sergei 063KC
    1436247690
    Хорошие и правдивые слова.
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    Летчик66
    1436250147
    Луи то точно знает, что Лионель лучший в мире, и останется таковым навсегда! Игру от него на мега-высочайшем уровне мы ждем еще лет минимум 10! Удачи Лионель, ты лучший футболист в истории! Главное больше трофеев с командой, спасибо за скромность и меньше травм!
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    ANTI CULE
    1436251224
    Скромняга с 2-мя лишними ЗМ)))
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    Кудайберген
    1436269162
    В этом году ЗМ получит + выйграл ЛЧ (требл) более чем достаточно для него и его команде. А то что не выйграл в этом сезоне, выиграет в следующем.
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    nogganov_01
    1436284968
    у глоров опять очко горит
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    ologreds
    1694997657
    numo434979
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