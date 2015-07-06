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    Смертин стал членом одного из органов УЕФА

    Заместитель исполнительного директора московского «Динамо» Алексей Смертин стал членом т.н. Футбольного комитета, входящего в структуру УЕФА. В организацию бывший футболист принят как представитель РФС, где Смертин занимает пост заместителя председателя комитета развития региональных центров.

    «Безусловно, очень рад, что доведется поработать в таком важном органе в компании таких людей, как Давор Шукер, Деян Савичевич, Фернандо Йерро, Луиш Фигу. Наличие в комитете представителя России придаст толчок дальнейшей интеграции России в европейский футбол. Уверен, удастся сделать много полезного для нашего вида спорта. Предстоит познакомиться с целями, задачами, после чего уже можно будет рассказать о чем-то подробнее», – сказал Смертин.

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    Источник: ФК «Динамо»

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    06.07.2015 19:21
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    Комментарии (30)
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    dimagas1
    1436209787
    Значит обновление в УЕФА.
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    AlMann
    1436211441
    Звучит-то как: стал членом органа ...
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    x-x-x-x-x
    1436211986
    он даже не знает цель этого органа а уже стал членом))))
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    Silva11
    1436212855
    го в презеденты УЕФА
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    jurgen h
    1436212869
    ну видимо орган действительно... важный, раз такие известные люди не проходят мимо)
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    Jeber
    1436216790
    Так член или орган?
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    забайкальский армеец
    1436264696
    Смертин и член,да ещё в органе, как то не созвучно.
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    komandos99
    1436270199
    Прямо анатомия какая то,а не название статьи
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    KLINSI
    1436297945
    Важный пост. Дерзай Алексей.
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    ologreds
    1694997659
    numo434959
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