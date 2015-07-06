«Анжи» подписал игрока польской «Завиши»

Махачкалинский «Анжи» сегодня подписал контракт с полузащитником польского клуба «Завиша» Иваном Маевским. Белорус юридически связал себя с дагестанцами на три года.



Футболисту, проведшему три матча за сборную Беларуси, 27 лет, больше всего матчей он провел за «Минск» (70), за который выступал с 2012-го по 2014-й год. За «Завишу» Маевский в течение 2015-го года сыграл 18 встреч.



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