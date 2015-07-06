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    «Анжи» подписал игрока польской «Завиши»

    Махачкалинский «Анжи» сегодня подписал контракт с полузащитником польского клуба «Завиша» Иваном Маевским. Белорус юридически связал себя с дагестанцами на три года.

    Футболисту, проведшему три матча за сборную Беларуси, 27 лет, больше всего матчей он провел за «Минск» (70), за который выступал с 2012-го по 2014-й год. За «Завишу» Маевский в течение 2015-го года сыграл 18 встреч.

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    Источник: Twitter

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    06.07.2015 19:11
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    Комментарии (80)
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    KBR-07
    1436207163
    Удачи ему в Анжи!
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    cканер
    1436207749
    надо его в игре посмотреть!удачи ему и успехов!
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    ShamsUSSR
    1436207921
    Не слыхал, игру его не видел, надеюсь, что хороший игрок. Удачи Иван!
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    Анжи-Арена05
    1436210078
    Что за второй сорт? Когда будут серьезнее трансферы(
    Ответить
    30rustam30
    1436210471
    гога исчерпал себя,раньше хоть поугорать можно было,а сейчас даже не смешно,по ходу года идут маразм крепчает)
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    АрсенБурбулятр
    1436218432
    заголовок намного лучше чем содержание темы что-то в стиле *Рубин купила нападающего Рединга*
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    АРуслан
    1436224043
    Че за парень Еще и 27 лет Может реально не плох
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    IKER-RAUL
    1436224855
    Успехов с Анжи!
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    Nielsvangogh
    1436233059
    Подписали после просмотра в игре с чемпионом Дании,значит Палычу пригляделся!!! Пишут что сильно не дооценнён был ранее!!! Ну посмотрим!
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    ologreds
    1694997659
    numo434958
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