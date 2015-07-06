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    Загребское «Динамо» выкупило у «МЮ» Энрикеса

    "Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте сообщил о продаже нападающего Анхело Энрикеса загребскому «Динамо».

    Прошлый сезон 21-летний чилиец провел в аренде в хорватском клубе, в составе которого провел 25 матчей и забил 21 гол, поучаствовав тем самым в завоевании клубом чемпионского титула.

    О подробностях трансфера пока не сообщается.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.07.2015 16:43
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    Комментарии (41)
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    ДСА
    1436191760
    Динамо - суперклуб.
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    Это_же_Энфилд
    1436192386
    Скорее бесплатно ушёл, не хочет деградировать в поммойнном мумушлаке.
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    -Ванек-
    1436192612
    из позорного, тащимого судьями манкомешка уже в динамо бегут))
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    yudin_duda
    1436194709
    Очень жаль терять молодых и талантливых, не ясно зачем его продали
    Ответить
    DavideSanton
    1436195860
    Жаль, всё-таки продали. Ща ещё Перси сбагрят и сядут на опу в новом сезоне, с 2 напами, тьфу.
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    Справедливый1
    1436196507
    да кому охота позорится в заднеприводном мумушлаке)
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    sir_Alex
    1436196587
    Удачи чилийцу в Хорватии
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    Z O D I A C
    1436197569
    Не, ну нормально. Президент и тренер под стражей, самое время для трансферов.
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    Juventus 32
    1436202082
    И видно бабло отработали, раз их под стражу взяли.
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    ologreds
    1694997659
    numo434947
    Ответить
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