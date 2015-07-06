Кубок России 2015/16 стартует 15 июля

Руководитель департмента профессионального футбола РФС Сергей Куликов сообщил о дате начала нового розыгрыша Кубка России:
«В пятницу мы провели жеребьевку. Первые матчи Кубка запланированы на 15 июля. Турнир начнется со стадии 1/256 финала».
Добавим, что клубы премьер-лиги стартуют в турнире на стадии 1/16 финала – 23-24 сентября. До зимнего перерыва будут сыграны матчи 1/8 финала – 28-29 октября. Четвертьфиналы запланированы на 1-2 и 5-6 марта, полуфиналы – на 20 апреля, а финал – на 29 мая.
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