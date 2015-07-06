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    Кубок России 2015/16 стартует 15 июля

    Руководитель департмента профессионального футбола РФС Сергей Куликов сообщил о дате начала нового розыгрыша Кубка России:

    «В пятницу мы провели жеребьевку. Первые матчи Кубка запланированы на 15 июля. Турнир начнется со стадии 1/256 финала».
    Добавим, что клубы премьер-лиги стартуют в турнире на стадии 1/16 финала – 23-24 сентября. До зимнего перерыва будут сыграны матчи 1/8 финала – 28-29 октября. Четвертьфиналы запланированы на 1-2 и 5-6 марта, полуфиналы – на 20 апреля, а финал – на 29 мая.

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    Источник: Sports.ru

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    06.07.2015 14:36
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    Комментарии (21)
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    aseke25
    1436183859
    Друзья, а как быстро очки активности набрать, а то хочу удалить одну ставку немогу, просят 1 балл, а у меня 0.48...
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    LOpp
    1436184187
    в 1-256 финала играется около 10 матчей
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    pashkov-vitaly2011
    1436184266
    Этот турнир интересен в регионах, даёт возможность посмотреть на команды из других лиг, но чрезвычайно растянут по времени...
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    WhiteLuckyBuster
    1436185869
    Цска думается возьмет кубок
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    Raulya
    1436188676
    Анжи возьмет!!!
    Ответить
    Raulya
    1436191352
    Волга играет кстати???
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    mat73
    1436191790
    Матчи Кубка можно и нужно играть в два матча на каждом этапе! Тем самым подогревать интерес во всех городах, а не только в городе проведения одного-единственного матча, зачастую проводимого на поле более заинтересованного кандидата. И честно, и интересно! Тем паче во всех западных странах все раунды НацКубков проводятся в два матча (а мы ведь во всем с них пример берем в футболе во всяком случае)!
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    Красно Синий воин
    1436208432
    Восьмой Кубок России нам не помешает!
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    АрсенБурбулятр
    1436218170
    не совсем правильно называть 1/256 финала, потому что это означает что начинают якобы 512 клубов, но это не так. не понимаю почему так пишут, наверное хотят показать, повыпендриваться, типа если такая дальняя стадия, то и клубов огромное количество. правильно писать 1-й раунд.
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    ologreds
    1694997661
    numo434936
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